【打風津貼】打工仔8號風球返工法例上未必有津貼 邊個行業打風津貼有1.5倍日薪？

▲ 中環交易廣場防風措施。 陳靜儀攝

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）凌晨2時40分發出8號熱帶氣旋警告信號，預計傍晚時分改發更高信號的熱帶氣旋警告信號。今日日間大部分時間多區無風無雨，部分行業打工仔仍然堅守崗位，究竟惡劣天氣下若打工仔無法回到工作場所上班，僱主能否扣人工？僱主應該提供哪些津貼給員工？

1. 僱主不能無故扣除工資

根據《颱風及暴雨情況下工作守則》，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而未能返回工作地點上班，僱主須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情、況及體諒員工，不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

2.惡劣天氣下上班途中受傷屬工傷

根據《僱員補償條例》，在8號風球或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，員工在上下班途中的4小時內，如果意外受傷，即屬工傷，僱主必須根據《僱員補償條例》作出補償。

3. 僱主要考慮員工的交通安全

根據《颱風及暴雨情況下工作守則》，對於在惡劣天氣下須返回工作地點當值的僱員，應另外發放當值津貼。在一些惡劣天氣情況下（例如8號或更高信號生效或「極端情況」存在期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際的交通費用。

如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為員工提供安全的接送。

4. 哪些行業有打風津貼？

本港不少行業都設有打風津貼，但幅度不同，譬如政府外判前線工人在颱風下工作獲1.5倍日薪，巴士司機有100元至300元的津貼，護士行業有1.5倍時薪等。

以護士行業為例，醫管局有為臨床不同職工設「打風糧」，按不同職級、不同工種發出指引，部分醫院亦會於港鐵站提供專車接送服務。

以護士為例，如於8號風按不同職級薪酬，每小時按其月薪1/140計算津貼，並以每半小時起跳。簡言之，即按護士時薪計算1.5倍，若8號風返早更，由於全更時間都掛8號風球，津貼金額可達逾千元。

提提大家，勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》只會建議，並無法律效力，打工仔在8號風球甚至10號風球等惡劣天氣下的工作安排及補貼，只能依靠僱傭合約來釐定。