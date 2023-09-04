【小一報名】18間熱門直資私立小一申請　男拔聖保羅男女9月初截止

▲ 18間熱門直資私立小一申請。

多間直資及私立小學的2024至25年度小一入學申請進入最後階段，不少學校將於9月及10月截止報名，其中傳統名校拔萃男書院附屬小學、聖保羅男女附屬小學等僅限5日申請，心儀該校的家長，就要盡快準備，以免錯失心儀學位。

TOPick整理了18間將於9月及10月截止申請的直資及私立小學，並詳列申請日期、申請方法、面試時間表等，方便家長了解。

最新影片：

直資小學

拔萃男書院附屬小學

申請日期：9月2日至6日

申請方法：網上申請

面試日期：10月中旬

申請詳情：按此連結

聖保羅男女中學附屬小學

申請日期：9月4日至8日

申請方法：網上申請

面試日期：設兩輪面試，10月至12月舉行

申請詳情：按此連結

宏信書院

申請日期：即日至9月11日

申請方法：網上申請

面試日期：設兩輪面試，個別通知

申請詳情：按此連結

培僑書院

申請日期：即日至9月15日

申請方法：網上申請

面試日期：首輪為提交短片；第二輪面見個別通知

申請詳情：按此連結

保良局林文燦英文小學

申請日期：即日至9月25日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

保良局陸慶濤小學

申請日期：即日至9月28日

申請方法：網上申請、親身遞交（只限9月26至28日）

面試日期：首輪—10月14日；次輪—12月9日

申請詳情：按此連結

聖瑪加利男女英文中小學

申請日期：即日至10月2日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

福建中學附屬學校

申請日期：即日至10月8日

申請方法：網上申請

面試日期：首輪—10月14或21日；次輪—11月11日

申請詳情：按此連結

私立小學

聖方濟各英文小學

申請日期：即日至9月14日

申請方法：網上申請

面試日期：9月14日或21日

申請詳情：按此連結

九龍塘宣道小學

申請日期：9月1日至15日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

聖若望英文書院(小學部)

申請日期：即日至9月16日

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：9月中以電郵個別通知

申請詳情：按此連結

聖母小學

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：電郵個別通知

申請詳情：按此連結

玫瑰崗學校(小學部)

申請日期：9月接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：10月28日

申請詳情：按此連結

聖三一堂小學

申請日期：9月11日至29日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：尚未公布

申請詳情：按此連結

聖嘉勒小學

申請日期：9月16日至29日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月7日

申請詳情：按此連結

蘇浙小學

申請日期：9月1日至29日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月14日

申請詳情：按此連結

嘉諾撒聖心學校私立部

申請日期：即日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—提交2分鐘影片；第二輪—10月14日

申請詳情：按此連結

啟基學校

申請日期：即日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜