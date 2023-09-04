【颱風蘇拉】86名市民受傷收3700宗塌樹報告　港府：續全速善後

▲ 風後塌樹。（曾耀輝攝）

超強颱風蘇拉周末襲港，港府率先做好部署，其後積極開展善後工作。政府發言人今日（4日）表示，在政府和社會各界同心協力下，本港市面已基本上回復正常運作，今日開學日的安排亦大致順利。政府會繼續全力做好餘下的善後工作，以確保市民安全。

行政長官李家超表示，在蘇拉逐漸遠離本港後，首次批准啓動「全政府動員」級別，由民政及青年事務局牽頭，動員約100名來自不同部門的人員組成應急隊伍分別在過去兩天到多區提供支援和進行善後工作。

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蘇拉襲港，港府表示，共有86名市民（包括救援人員）在風暴下受傷，大部分輕傷；部分家居、商鋪和樓宇受到破壞；而個別地方電力供應受到影響。截至昨日（3日），政府相關部門收到約3 700宗塌樹個案；兩宗山泥傾瀉個案；21宗水浸個案；以及約40宗涉及棚架、招牌、窗戶等個案。



另外，截至昨日，屋宇署發現了36宗涉及鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毀建築物所帶來的安全隱患而需要跟進的個案，並已即時安排政府承建商或要求業主及其承建商跟進。屋宇署亦接觸了102個私人建築地盤的承建商，當中12個地盤有輕微損毀，承建商已完成或正進行修復工作。同時，樹木管理部門處理了超過6 000棵受風暴影響的樹木，包括基於公眾安全為先的原則移除約2 000棵危險樹木，其餘則完成穩固、修剪懸吊斷枝等工作。

政府發言人說，雖然本港市面在政府與社會各界攜手協力下已基本回復正常運作，惟蘇拉為香港各區帶來不同程度的影響，政府會繼續全速推展巡查及其他善後工作，希望市民體諒並配合。

發言人提醒市民，由於樹木和構建物（尤其是招牌）或因風暴和大雨過後出現不同程度的不穩，他們外出時務須保持高度警覺，盡量避免在樹下或招牌下長時間逗留；土地擁有人和物業管理人員亦應盡快為轄下構築物和樹木完成檢查並進行適當的風險緩減工作，免生意外。市民如需求助或查詢，可致電警方或1823熱線。

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責任編輯：林曉君