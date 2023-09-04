【公務員】簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休機制　即日生效

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公務員事務局今日（4日）向全體公務員發出通告，公布根據《公務人員（管理）命令》第12條為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制，即日生效。

公務員事務局發言人表示，簡化機制是在確保公平公正的原則下，進一步強化表現管理，維持專業高效的公務員團隊，從而提升治理效能。職方對簡化機制的措施普遍表示贊同。

行政長官在去年的《施政報告》中提出強化公務員管理，當中提到如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局已就簡化機制的內容在今年徵詢公務員敍用委員會的意見，和收集職方的意見。



簡化機制的重點內容包括刪減多次及非必要的提交申述書程序，取消部門／職系首長把個案提交公務員事務局前須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見的要求。機制亦規定工作表現持續欠佳人員的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，以及暫停／延期向被採取第12條行動而表現持續欠佳的人員發放增薪點的安排。

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責任編輯：林曉君