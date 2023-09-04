  • 31°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 17:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員】簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休機制　即日生效

政治 17:32 2023/09/04

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

公務員事務局今日（4日）向全體公務員發出通告，公布根據《公務人員（管理）命令》第12條為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制，即日生效。

公務員事務局發言人表示，簡化機制是在確保公平公正的原則下，進一步強化表現管理，維持專業高效的公務員團隊，從而提升治理效能。職方對簡化機制的措施普遍表示贊同。

行政長官在去年的《施政報告》中提出強化公務員管理，當中提到如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局已就簡化機制的內容在今年徵詢公務員敍用委員會的意見，和收集職方的意見。

簡化機制的重點內容包括刪減多次及非必要的提交申述書程序，取消部門／職系首長把個案提交公務員事務局前須先在部門內設立「獨立委員會」並尋求其意見的要求。機制亦規定工作表現持續欠佳人員的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，以及暫停／延期向被採取第12條行動而表現持續欠佳的人員發放增薪點的安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【公務員】政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減部分交申述書程序
19:12 2023/08/04
【公務員】政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減部分交申述書程序
【公務員】楊何蓓茵澄清︰無「快速炒魷」機制　定給予足夠時間予有關人員改進
22:56 2023/08/09
【公務員】楊何蓓茵澄清︰無「快速炒魷」機制　定給予足夠時間予有關人員改進
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
16:10 2023/08/07
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣

你可能感興趣

【公務員】政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減部分交申述書程序
19:12 2023/08/04
【公務員】政府擬簡化處理表現欠佳公務員機制　減部分交申述書程序
【公務員】楊何蓓茵澄清︰無「快速炒魷」機制　定給予足夠時間予有關人員改進
22:56 2023/08/09
【公務員】楊何蓓茵澄清︰無「快速炒魷」機制　定給予足夠時間予有關人員改進
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
16:10 2023/08/07
【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣
一國兩制 退休 行政 施政報告 公務員事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因
13:54 2023/09/02
【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因