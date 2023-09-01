【大學發展】教大新校長李子建指將革新教師教育課程　更著重培養學生師德及國民身份認同

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教大校長李子建今日（1日）履新，上任首日向師生發影片，預告教大將革新教師教育課程，更著重培養學生師德及國民身份認同。

李子建表示，正籌劃教師教育課程革新，已成立工作小組負責有關檢討工作，務求令大學學術課程及課外活動變得更加豐富和充實，並會致力培育本科及研究生的國民身份認同及創新創業思維。

他又指，教大作為一所政府資助大學，會積極把握粵港澳大灣區發展的機遇，推動區內的研究協作、培訓課程，以及擴闊畢業生在大灣區的就業前景，正在探索各種不同的合作機會，並與潛在夥伴展開深入討論，舉例教大最近便與曲阜師範大學為共同設立「師德教育基地」所簽署的合作備忘。

李子建並提到，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，初步計劃在下一個六年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德及價值觀教育等。而大學須持續發展，與時並進，推陳出新，有些新方案正在研究討論階段，亦有些項目已經正式推出，例如教大最近成立「教育發展與創新學院」和「應用政策研究及教育未來學院」，兩所學院將涵蓋特殊教育、職業教育、生命教育、教師教育、應用政策研究、法治及國家安全教育、人工智能（AI）與元宇宙教育，以及中國語文教育及非物質文化遺產等領域。

他亦稱，教大將投入更多資源，加強科學和科技學科的實力，並會特別注重AI生成工具在教育層面的應用，教大將思考如何更有效地善用創新科技，同時抱持道德原則。

李子建2010年加入當時的香港教育學院，出任學術副校長一職，並在2019年起擔任學術及首席副校長。

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責任編輯：黃小冰