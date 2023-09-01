【颱風蘇拉】港女無懼8號風球北上食榴槤放題　網民憂有去無回：深圳五停喎

▲ 港女無懼8號風球北上食榴槤放題，網民憂有去無回：深圳五停喎！

超強颱風蘇拉迫近廣東，深圳全市「五停」（停工、停業、停市、停運、停課），並發佈緊急動員令，要求保障供水供電。正值危急時刻，本港卻有女市民耐不住颱風天呆坐在家，選擇北上食榴槤放題，大膽舉動引來網民擔憂。

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一名女網民在Facebook「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發文，配圖分享颱風天正在深圳尋歡的證據。事主表示：

八號風球無懼風雨，北上尋歡，在皇室假期任食榴槤放題。

從相片可見，事主除了食榴槤放題，還光顧了居酒屋，甚至去焗桑拿，非常愜意。她更在留言區提問「有無人都係皇室假期？say hi 一起食飯？」想與網民來一場颱風天約會。

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網民憂有去無返

帖文引來網民關注，有些人好奇詢問榴槤放題地址，希望下次北上品嘗。但有更多人將重點放在了事主北上的時間點，原因是深圳市為做好超强颱風防禦工作，已公佈將全面「五停」，包括日前已宣佈的停課；今日下午4點開始停工、停業、停市；晚上7點起停運。

因此，網民紛紛留言擔心樓主會否趕不及在今日停運前回到香港，勸她最好儘快返程或在深圳找好酒店過夜。

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責任編輯：羅嘉欣