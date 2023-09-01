【小學概覽】小學縮班潮擴大　全港大減88班小一　44校僅開1班小一

▲ 九龍城浸信會禧年（恩平）小學由開辦3班小一減至僅開辦1班。（校網圖片）

本港學齡人口持續下跌，小學縮班潮再擴大。TOPick根據最新一份《小學概覽》統計，2023/24新學年全港77間小學共縮減88班小一，包括11校各急削2班，其中沙田屬重災區，全區縮減11班小一，其次為黃大仙、葵青及元朗。同時，全港有44間小學今年僅開1班小一，較去年37間再多7間，恐陷入殺校危機。

按家校會今日（1日）公布的《小學概覽2023》網上版，顯示全港小學新學年核准班級數目，與上一學年開班數目相比，全港縮減88班小一，涉及77間小學，包括1間官立小學、72間津貼小學，以及4間私立小學，情況比去年減70班更嚴峻；若只計73間官津校，亦涉及縮減83班小一。

沙田區為削班重災區，將縮減11班小一，涉及8間小學；其次為黃大仙、葵青及元朗，分別削10班小一。另有11間學校各削兩班小一，包括循理會美林小學及香港道教聯合會純陽小學。若扣除部分小學開班數不跌反升，官津校及私校合共加班26班，新學年全港小學淨減62班小一。

此外，新學年有44間小學僅開1班小一，較去年37間多出7間，其中15校於新學年因縮班而減至1班，其中九龍城浸信會禧年（恩平）小學更由上學年3班小一，今年減至僅開辦1班；葵青區亦災情嚴重，多達4校縮剩1班小一，包括嗇色園主辦可信學校、中華傳道會許大同學校、東華三院高可寧紀念小學及青衣商會小學。

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記者：梁凱婷