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【颱風蘇拉】今晚本港東部沿海地區水位上升　城門河、大埔、沙頭角、西貢高危

政治 16:26 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

8號風球下西環海旁情況。（黃建輝攝）

颱風蘇拉繼續逼近本港，天文台今日表示，本港部分高地風力已達暴風程度。而蘇拉的雨帶正影響本港，天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚起將急速上升，可能出現嚴重水浸，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

另外，天文台預計今晚約9時開始，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分比正常潮位增加約3米或以上，升至海圖基準面以上約5米或更高，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。本港各沿岸地區包括維多利亞港的水位亦會於明日早上約6時開始顯著上升。沿岸低窪地區如鯉魚門的水位比正常潮位增加約1.5米，而大澳的水位亦會比正常潮位增加接近2米。

颱風蘇拉襲港期間，沿岸低窪或當風地區會有水浸風險，渠務署已在相關地點實施應對風暴潮的措施，包括檢查排水渠狀況、安裝可拆卸式擋水板、設置水泵、放置沙包等，以確保雨水排放系統的排洪能力。此外，位於城門河河岸設置的「防洪智慧系統」，讓市民可透過顯示屏／智能桿或在網上取得實時河道水位的影像、天文台的天氣和潮汐資訊、及洪水警報信息，以即時提高市民的警覺，甚或提醒市民遠離河旁低位地點至安全位置。

37個臨時庇護中心開方

政府發言人再次呼籲市民在颱風期間應留在室內以保障自身安全，遠離低窪地區，切勿追風或進行海上或其他危險活動，同時要密切留意天文台和其他相關部門及機構的最新消息。

民政事務總署緊急事故熱線（2572 8427）正運作，供市民查詢風暴期間的服務。各區民政事務亦開放了37個臨時庇護中心，供有需要市民入住。

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責任編輯：戴朗希

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