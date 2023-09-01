江玉歡兩日前仍遇消費券「電騙」　問政府可否從源頭堵截？

▲ 立法會議員江玉歡在兩天前，接到「電騙」。(江玉歡fb圖片)

電子消費券在上月16日發放，但有關消費券的電話騙案，似乎仍然未停止，立法會議員江玉歡今日就在社交媒體分享，兩天前，接到「電騙」，說她的消費券戶口有問題，並問政府可否加大力度，從源頭堵截「電騙」。

江玉歡話，每天也收到不少3字頭打進來的電話，最近亦有5字頭，「這種來電和短訊像成為我們生活的一部份。」她稱，當局有防騙視服器，有在行車隧道提醒市民，有在電台電視賣廣告，「但是可否再加點力，主動從源頭堵截這些來電？」

釣魚來電及訊息近年在多國湧現。江玉歡話，有不少國家也研發與當地警方互聯的電話apps(如新加坡的ScamShield app)，透過警方掌握的資料，識別可疑或有問題的賬號，在源頭截斷了國內及海外的可疑來電和訊息，減少市民接觸騙徒來電，市民亦可透過同一個app舉報可疑來電和訊息，令其他市民不會受害。

她又指，有國家立法規管網絡供應商，停止可疑賬戶的服務，或要求透過撥打電話及發訊息的數量，辨識可疑號碼，強制作出舉報。

香港要做智慧城市，江玉歡話，必須要有有效的制度及法規防止網絡騙案及優化網絡秩序，稍後她會去信要求政府加強相關法律及指引。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9