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【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池

娛樂 17:58 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

張敏位於泰國清邁的豪宅曝光。

90年代女星張敏與周星馳合演多部電影，包括《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《九品之麻官》等，當中憑《賭聖》的「綺夢」一角成為經典代表作，其性感形象曾風靡萬千男士，是星爺合作過最多次的星女郎。

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張敏於2003年已息影淡出幕前，定居內地並轉型做生意，早年決定誠心向佛，間中在微博分享她出席佛教及慈善活動的近照，與粉絲及網民保持互動。

在2017年曾短暫復出，有傳因與前經理人劉永輝離婚影響，又有傳她包養導演新歡師兄梵，對此張澄清自己從未結過婚。

到2020年，張敏首次直播帶貨，有傳其身價高達百萬人民幣時薪。

張敏與細10年導演男友師兄梵（右）感情穩定。

【昔日女神】張敏戴巨型翡翠戒賀55歲生日　與細10歲導演老公勁甜蜜

近況曝光

近日，有網民在泰國清邁偶遇張敏，張敏表現親民與網民合照。相中見張敏身形明顯比之前瘦弱，手臂略顯骨感，不過見她面色紅潤，精神甚佳，相信身體狀況非常良好。

有網民在帖文留下，大爆張敏與導演男友師兄梵在當地買物業：「她在清邁她和老公（應為男友）在清邁買了房子，以前每年都來兩次，三年疫情一直沒有來。」

張敏前日（8月30日）更新社交平台，上載了一段品茶影片，疑令清邁豪宅的內部環境曝光。她留言寫道：

邀歲月共飲一盞茶，在沸騰中釋放，與浮沉裡明悟。於是茶香裊裊，禪音緲緲，清淺於心，自在於行，行止間得擁滿目芬芳，便自心生歡喜。

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豪宅裝潢奢華

影片中，張敏扮作不經意沒有望鏡，而鏡頭從左影至右，將豪宅內部環境意外曝光。可見豪宅至少有兩層，樓底甚高，裝潢選用簡約奢華風格，天花掛有水晶吊燈，盡顯氣派。

外面設有戶外空間，更擁有私人游泳池，非常適合渡假。而四圍擺了插有鮮花束的花瓶，同時亦見擺放多尊佛像，整間豪宅充斥著張敏的優雅感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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