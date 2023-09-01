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【視帝視后】林夏薇期待孖黎耀祥拍喜劇　祥仔為拍《巾幗梟雄4》地獄式減磅

娛樂 17:35 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

黎耀祥、林夏薇再聚頭！

視帝視后黎耀祥和林夏薇日前出席保健品牌活動，分享健康心得之餘，還即場開金口獻唱，吸引現場數百位貴賓蜂湧到台前拍照，又大叫Encore，氣氛熾熱。

期待合作喜劇

薇薇與祥仔份屬好友，雖然私下不時相約聚會，但在工作上，二人自2018年合作劇集《逆緣》後，就未有碰頭。

難怪薇薇在活動上見到祥仔時，即表現興奮撲向對方，儼如小粉絲遇上偶像一樣，薇薇表示：「好開心，藉今次機會可以同祥哥一齊，多謝邀請，我哋對上一次一齊登台係2017年喺加拿大。」

薇薇續指非常期待與祥仔合作拍劇，並揚言渴望跟對方演喜劇：「喺祥哥身上學到好多嘢，多謝佢一直以來分享好多經驗畀我，令我而家喺創作角色上都會諗起祥哥畀嘅意見，期待同祥哥一齊拍劇，最好開拍喜劇，因為大家都覺得我同祥哥好正經，但我哋兩個私下有活潑一面，其實祥哥好搞笑。」

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薇薇注重健康

自《寵愛Pet Pet》播出後，薇薇人氣高企，她與周嘉洛的CP短片，在網上逾千萬點擊，大受歡迎，更成功帶挈她「搵真銀」，對此，薇薇笑言希望陸續有來。

而提到健康心得，薇薇向來是注重健康之人，就算開劇，她亦堅持做運動及飲大量水果水，她說：「覺得敷Mask、保濕同清潔皮膚係好重要，但食保健品都唔可以缺少，仲要食多啲水果同每日飲2000cc開水，咁先可以由內而外都健康。」

林夏薇

祥仔進行地獄減磅

對於薇薇的渴求，祥仔亦表示期待跟對方開劇：「不過我更期待合作登台，相信會更開心，又可以賺錢，可惜今次未有機會同台演出，希望下次可以。」

另外，祥仔透露下月即將到橫店開拍新劇《巾幗梟雄4》，今次劇集以民初為背景，雖然不似《拳王》般要赤膊上陣，但為求騷出最佳狀態，祥仔在開劇前會進行地獄式減磅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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