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【大學發展】嶺南新校長秦泗釗今履新　指計劃未來招聘更多世界知名學者

社會 17:13 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

嶺大新任校長秦泗釗今（1日）向教職員、學生及校友發信，指嶺大正走在發展和轉型的上升軌道上，作為新校長感到很自豪，他在詳述嶺大過去數月的成績，提到嶺大成功聘請兩位世界級講座教授，包括人工智能專家鄺得互和專注於可持續發展陳曦，他們都在美國斯坦福大學的全球前百分之二科學家名單之內，將會利用自己的專業知識和經驗，提升嶺大在這些戰略領域的研究能力和影響力；嶺大未來幾年也計劃在招聘更多世界知名學者，讓研究和創新方面能夠精益求精，層樓更上。

秦泗釗也表示，據最新調查，嶺大畢業生的平均年薪較去年大幅增長9.8%，認為此反映了各行各業的僱主對嶺大畢業生的技能和素質高度認可和讚賞。

他並稱，嶺大今年獲研究資助局「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」批出的資金創新高，較去年增加了30%，同時嶺大也獲多項大型撥款，包括由科學教研組主任王沛欣領導的850萬港元智慧交通基金項目，而社會科學學院教授William Hayward和 Stefan Kühner有關應對疫情的研究也獲研資局撥款約750萬。

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責任編輯：黃穎津

 

 

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