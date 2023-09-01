【颱風蘇拉】屋苑發通告掛10號波即暫停升降機　網民笑：練行樓梯機會嚟啦【附升降機故障自救法】

▲ 有屋苑發通告，指一旦掛10號波即暫停所有升降機。

超強颱風蘇拉逼近本港，天文台預料天氣將逐漸轉壞，考慮在下午6時至8時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。天水圍一個屋苑管業處發出通告，表示一旦天文台發出十號颶風信號，屋苑將暫停所有升降機，引來網民熱烈討論，笑言是「全港唯一打風休息嘅升降機」。

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有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載照片並留言「快回家」，指發現天水圍天祐苑管業處發出通告，指如果天文台懸掛十號風球，為免升降機受損，屆時將會暫停全屋苑所有升降機，希望住戶見諒。

▲ （Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

帖文一出即引網民討論，不少人對此表示驚訝，亦不解為何要暫停升降機，留言「咁大鑊」、「打風停𨋢都係第一次聽」、「露天升降機？」、「啲風會吹壞升降機架咩」、「練行樓梯機會嚟啦」、「全港唯一打風休息嘅升降機」。

有人亦擔心會影響市居民出入，一旦出現突發情況，甚至會造成不便，「如果打風都要返工的人點算，例如返醫院果啲」、「有急事今舖行死救護員」。不過，有網民則表示理解，估計「應該係電梯槽會入風，如果大風影響電梯運作可能閂唔到門，甚至停機」。

有網民又引述機電署資料，指懸掛八號或以上颱風信號時，為免因供電不穩而被困升降機內，乘客應盡量避免使用升降機。負責人應考慮維持最少數目的升降機運作，住宅大廈可只維持一部升降機運作，以便在緊急情況下使用。

升降機故障自救方法

香港電梯業總工會副理事長謝景華早前表示，升降機意外發生前可能沒有任何徵兆，但乘客乘搭升降機時，聽到尖銳或很大的撞擊聲，最好盡快以安全方法離開機廂，並即時通知管理處，由升降機承辦商處理。他又指，升降機上落時，或會出現少許撞擊，乘客亦毋須過份緊張，除非機箱大力搖晃，否則只是正常運作。

至於有市民指在電梯內不時會聽到風聲，謝指不需擔心，因現時不少大廈高達40至50層，當升降機高速向上或下升降，會出現類似的「活塞效應」，風聲並非有問題的聲響。

謝景華教路，若遇上升降機意外的宜忌事項：

宜：

緊握扶手，減低撞擊力度；

蹲在地上，減低被拋起時的衝擊力；

盡量保護頭部，因機箱頂部可能會有異物，如燈、玻璃等跌下。

忌：

不要嘗試打開升降機門，因升降機可能仍然運行，貿然開門會非常危險；

切勿躺或趴在地上，當機箱出現撞擊時，乘客或會被拋起，身體大部份位置貼地會增加

升降機乘客被困的注意事項

根據本港機電工程署的資料，如有乘客被困，升降機的負責人應盡快聯絡升降機承辦商故障處理中心，以便立刻派員救出被困的乘客及檢查升降機。此外，在場的人員要為乘客說明留在升降機內是安全的，緩和乘客不安的情緒，好讓乘客能靜候救援。如情況嚴重，如乘客不適、受傷或發生火警，應報警找消防處救援。

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責任編輯：羅嘉欣