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《Marvel隊長2》最新預告片曝光　超級英雌能力互換命運連成一線

娛樂 17:26 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

在Marvel Studios新片《Marvel隊長2》內，3位超級英雄——Marvel隊長、莫妮卡（Monica Rambeau）、及Ms. Marvel 卡瑪拉 (Kamala) 的超能力被纏繞在一起，一旦運用就會互換位置，因此三人必須同心協力，集結力量才能拯救宇宙。

到底她們是如何獲取超能力？三人之間又有何瓜葛？今日發佈的這條特輯相信能夠喚醒大家的記憶！

Marvel隊長喪失記憶

Marvel隊長在上集銷毀詭族間諜羅森博士的一部由宇宙魔方（Tesseract） 供給能源的光速機器時，吸收了宇宙魔方的能量獲得超能力，但同時喪失了記憶。其中一段珍貴的記憶就是與舊伙記的女兒莫妮卡的交情。

莫妮卡小時候一次目送Marvel隊長去執行任務後，一直苦苦等待她的回歸。

在她長大成人後成為了S.A.B.E.R. 太空人隊長，在劇集《溫黛與幻視》(WandaVision) 中調查地球異常現象的任務時，曾經多次穿越由「紅女巫」Wanda 控制的Hex屏障，而令自己的DNA被改寫，從而獲得了看透光能並操縱電磁波譜所有波長的超能力。

英雄集結救宇宙

第三位超級英雄卡瑪拉在成為超級英雄之前，只是一個Marvel隊長的小粉絲，直至有一日收到嫲嫲寄來的一隻手鈪，意外獲得硬化光線，將光變成實物的超能力。

今集Marvel Studios《Marvel隊長2》，Marvel隊長已從暴戾的詭族手中奪回自己的身份，但卻意外地需要肩負起拯救變得極之不穩定的宇宙這個重擔。

在她被派送到一個與詭族革命有聯繫的異常蟲洞執行任務時，她的超能力就突然與莫妮卡及卡瑪拉纏繞在一起。英雄集結，三人命運連成一線將改變一切，力量變得更高、更遠、更快！

最新影片推介： 何沛珈專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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