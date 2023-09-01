【一線搜查】銀行經理越軌手段兼獻殷勤 六旬港婦痛失近2000萬身家

▲ 一名荃灣區的銀行經理向Mary獻殷勤，仲涉嫌違反操守，將客戶資料向第三者透露來搏取信任。

勞碌大半生，儲下的積蓄被蒸發9成，還要揹上一身債，真的欲哭無淚！HOY TV節目《一線搜查》日前報道一名60多歲的港婦，因認識了一名銀行客戶經理阿John，男方對她獻殷勤，甚至不惜多次以越軌手段、違反操守透露客戶資料來討好她，港婦坦言對他「已經失晒防守」，結果2000萬身家，蝕淨170萬，而且更要孭上1500萬的保險數，她苦說：「就算到我死嗰年都還唔到！」。

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該名60多歲港婦Mary(化名)，向HOY TV節目《一線搜查》求助，稱3、4年前認識了一位銀行客戶經理阿John，她說這位經理非常之細心，經常噓寒問暖，疫情期間還買口罩送給她，所以她當John如子女一樣。不過就因為太信任，Mary將很多投資都交給這位經理負責，而銀行裏的資產亦由2000萬，跌到只剩170萬，更加慘的是她被游說買了一份200萬美元的保險，每個月供5、6萬，整副身家蒸發，揹住這筆債，她說很擔心被丈夫發現，還說曾經想過做傻事。

我現時很慘的兩件事是2000萬只剩下170萬，仲竟然揹咗1500萬的保險數，就算到我死嗰年，我都償還唔到。

投資涉及風險，所以Mary對投資一向都好謹慎好保守，不過在2019年尾，她認識了一位銀行客戶經理，對方更自動請纓為她去分析銀行存款的資料，

我無意中參加了「馬拉松100萬存款」計劃，佢有一個定期息口，個計劃結束，我就去取消，嗰時就認識了呢位客戶經理，佢令我產生好感，一個職員竟然我未正式搵佢為我做嘢，只不過係存款，唔關佢事，佢竟然去其他銀行幫我睇資料，分析俾我知哪些好、哪些不好，還說：『你不一定要找我幫你做』。

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向事主獻殷勤

Mary口中的客戶經理叫阿John，在荃灣一間銀行分行任職優先理財中心主管及副董事，他不但殷勤地教Mary理財，還在很多私人事情上提供協助，

例如；我有個親戚結婚，要買一隻鑽石戒指，同佢傾過，我喺街睇中咗一隻戒指，要7萬多元，夜晚我來不及現金轉帳，佢即刻轉刻轉嚿錢俾我，7萬蚊轉去我戶口，兼且在疫情期間，廁紙或口罩，諸如此類，因為佢屋企人喺屯門開藥房，佢真係送到嚟俾我，呢啲真係令到你好窩心，呢啲唔係朋友可以做得到，我幾乎當佢係自己人一模一樣，我啲仔女都未有咁貼心。

為搏取信任透露客戶資料

據Mary指，阿John甚至涉嫌違反操守，將其他客戶的資料當人情咁向她透露，

「我先生有咩交易要做，佢係會通知我，阿邊個做咗乜嘢動作話聲我知，總言之，佢係可以透露我屋企人喺戶口入面嘅操作、狀況、進出，佢全部都同我講，包括我嘅親戚，自私啲講句，好窩心啊、好高興啊，我咩都知，我先生做啲咩我都知，提款、開張支票、開票俾邊個人，我都知，基本上，我對佢係失晒防守。」

收銀行降grade信才知真相

當時，Mary完全信任阿John，將本來存在其他銀行的資產，全數轉入去阿John工作的那間銀行，由2020年開始，前前後後轉入去的資金，大約有1800萬，不過她又怎料到，這千八萬，到頭來只剩不足十分一，

戶口被降grade才知道，原來咁大件事，應該係2022年中，我收到一封銀行信，指我嘅戶口要降grade，我嘅戶口得返170萬，我當時晴天霹靂，佢講嚟講去都係嗰幾句說話，『對唔住』、『都係我唔啱』，『我唔知道輸到個客咁樣，我都覺得好對你唔住』，淨係不停對唔住、對唔住。

一個月最少40宗交易

Mary指，阿John在這兩年用她的錢做了很多高風險的投資，如；瘋狂買賣外幣，一個月可以有40至100宗，

外幣每7日轉一次，次次都呃我，話已經有利息可以蓋過那些沽貨的息口，佢竟然可以次次打電話俾我，『今次賣咗呢隻，轉咗呢隻，我哋總共賺咗幾多』，2022年7、8月，我問過佢，佢話仲有賺40幾萬，總共未蝕過，全部都係佢噏，全部都係假，全部都係蝕。

《一線》翻看Mary提供的資料，她未認識阿John之前，她一年的外幣買賣次數，極其量只有大約十宗，但在2021、2022年，單一個戶口，一個月便有40、50宗交易，而且，他竟然以兩個戶口同時做買賣，一個月的交易次數，就有差不多一百宗。

除了買賣外幣外，他又遊說Mary買入股票掛鈎產品，

佢不斷遊說我，有一隻叫恆大地產，佢叫我去買，佢為我做分析，我同佢又熟，佢又係年青人，我亦都信佢，如果我知道呢個風險性咁高，原來要簽咁多文件，先可以買到，我就唔會同佢做呢一份投資，所以我覺得呢份投資好有問題。

1500萬保險月供5、6萬

而最令Mary頭痛的就是John為她購買了一份高額融資保單，每月供款高達5、6萬，

買一份200萬美元的保險，要付利息，我完全唔知，點解我唔知，因為佢同我講時，佢同我做咗個恆常指示，我又唔知，我點還呀！我啲錢不但全部冇晒，還欠1500萬，五厘多息，每個月要供5、6萬，仲要係冇封頂啊！

事到如今，Mary的資產近乎「蒸發」，還有一份1500萬的保險要供，Mary曾經想過一了百了，但她擔心如果事件讓老公知道了，會跟她一起做傻事，所以她決定向銀行投訴，

用我畢生嘅餘力，都要解決呢件事，減到最輕嘅損失，銀行唔願意同我傾，佢淨係話你有乜嘢投訴呢，電郵或打電話就可以。

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Mary續指手上有大量的資料和文件，很難透過電話或電郵講清楚，所以希望銀行可以與她面對面坐低傾，不過銀行卻一直冷處理她的個案，

由Day 1，我就主動提供資料，我就係唔識，你完全唔理我，叫我自己去處理，我日日都幾乎想死，但就唔敢去死，銀行好偏幫嗰個職員，客人問佢資料，要查file，佢全部都唔會去做，我覺得佢係想拖延客人，最好人間蒸發，咁就咩都唔使做喇！

銀行繼續冷處理，Mary完全束手無策，惟有向金管局投訴，她現正等候調查結果，而《一線》向金管局查詢，獲得的回覆是不評論個別個案，金管局強調，有跟進處理每宗投訴個案，若發現有違規情況，會嚴肅處理。

John掩口鼻零回應

對於Mary的控訴，《一線》向John了解事件，當記者問及對方，「你好，請問你是John嗎？」John初時承認，但當記者提到事主的名字，他就立即否認身份，「我唔係，唔好意思」，對於記者車輪戰的問題，包括「你把戶口虧蝕至只剩170萬？你點解咁做？你係咪有透露其他客戶資料去搏取信任？銀行現時正在調查你？你有冇歉意？」，阿John只用手掩住口鼻急步折返銀行，沒回應過所有提問。

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責任編輯︰王明芳