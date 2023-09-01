【颱風蘇拉】9項必做家居防風安全措施　遠離當風窗戶一個情況下切忌開冷氣

▲ 9項必做家居防風安全措施。

超強颱風蘇拉襲港，天文台宣布，在晚上6時20分改掛9號風球。除了留在家中緊貼風暴消息，市民亦應注意防風事項，TOPick綜合天文台、房協、消防處及中電均提供資料，整合出9大家居防風措施、爆窗及水浸應對方法等。

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1. 鎖緊門窗

根據天文台的資料，在8號烈風或暴風信號生效時，應將門窗鎖緊，若有橫閂應加上。若樓宇內各單位因裝有鐵閘而將木門打開，有機會產生對流，令玻璃變得無法承受外面的強風而爆裂。

2. 膠紙貼玻璃窗

2018年超強颱風「山竹」襲港，全港滿目瘡痍，其中將軍澳日出康城一個單位的主人房窗戶，被強風吹爆，威力驚人。天文台提醒，將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，可以增加窗戶的強度，萬一玻璃破裂，亦可以減少損傷。

3. 遠離當風窗戶

天文台亦提醒，居民不要在屋企當風窗戶附近站立，預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避。

4. 遠離破裂玻璃

消防處提醒，如果窗門玻璃爆裂，市民應遠離，因碎裂的玻璃可能帶有尖銳的碎片，有機會對人安全造成威脅。不要嘗試在強風下自行處理，以免發生危險，應立即關上房門及大門，並致電999求救。

5. 別嘗試修補破裂窗戶

切勿使用不牢固的物體來遮蔽破裂的窗戶，例如木板或書架等，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險。

6. 關閉當風位冷氣機

中電提醒， 強風有機會令冷氣機反方向運轉，導致摩打與強風「鬥力」，因此應關掉當風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打或會損壞，甚至過熱起火。

7. 防範水浸

留意露台去水位是否暢通，避免積水。消防處提醒，市民應清理排水系統，清除堵塞物，以防止水浸情況的發生。備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品。

8. 搬走易被吹倒物品

將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，包括花盆、傢俱、廣告牌等。

9. 水浸車輛善後

消防處提醒，即使停放在停車場的車輛被水淹浸，也不要在打風期間冒險前往檢查或將車輛移離，以免發生危險。打風過後，當情況安全時才去採取必要的善後措施。

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責任編輯︰王明芳