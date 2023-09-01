【颱風蘇拉】蘇拉襲港00後同事拒返工　網民力撐反斥公司不人道【附打風工作指引】

▲ 蘇拉襲港有00後打工仔拒返工被解僱，獲網民力撐反斥公司不人道。

超強颱風蘇拉逐漸逼近本港，天文台於今日（1日）凌晨2時40分已發出8號風球，但不少打工仔沒有「打風假」。一名港男在網上討論區發文表示，公司一名「00後」同事今早在公司的WhatsApp群組表示「今日打風返唔到」而激嬲上司，不久即被解僱。帖文引起網民反彈，紛紛斥責該公司不人道。

該名港男在連登討論區以「公司個00後因為打風話唔返！」為題發文，他指該名「00後」同事於2個月前入職，剛過試用期，他形容新同事「學嘢上手係幾快同work smart，但係態度就唔算特別好」。到昨日（8月31日），就見到同事的「態度問題」。

要求全體同事留公司過夜

樓主指出，昨日下午天文台已提早預告會打風，因此人事部向全公司發出電郵，希望全體同事留在公司過夜，方便今日可以直接起身返工，還有「打風福利」。

講到明黃昏6點前會派發睡袋同杯麵，又唔係啲咩大事，而且見工嗰陣HR已經提起過打風嗰陣，公司（規定員工）係要留係（喺）公司過夜。

不過，該名00後同事沒有跟從，昨日5時他「執嘢走人」，嚇呆了一眾90後同事，「佢仲話今晚要同屋企人食飯一定要返去……佢話聽朝早（1日）點都會搭的士返嚟。」

到天文台於凌晨改發8號風球，樓主已心知不妙，「我已經知道出事」，今早致電00後同事十多次都轉駁到留言信箱，他其後更在公司的WhatsApp群組表示：「今日打風返唔到。」激嬲上司及一眾90後同事，「Supervisor即刻嬲到話要Zoom見到佢」。不久人事部就發出電郵，表示該名00後同事已被解僱。

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網民：打去勞工處投訴

帖文一出引來網民熱議，大部分網民反斥責公司做法離譜，「咩工要因為打風係公司過夜？」、「畀我我都唔會返」、「你邊間公司？等我打去勞工處投訴」等，有人更質疑事件真偽，難以相信有公司要求員工過夜，樓主即回應表示：「真人真事」。

6大打風工作Q&A

1. 甚麼情況下毋須上班？

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》）列明，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

2. 僱主可要求WFH在家工作？

根據《守則》，列明在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過，勞工處指《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

3. 掛八號可提早下班？仍需上班的打工仔，假如遇上八號或以上風球，最快幾點可以收工？

天文台一般會在八號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業/機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出八號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

4. 一旦改掛三號風球，何時需復工？

普遍上班族習慣於八號颱風訊號除下後2小時內復工，《守則》亦有同樣建議。但由於《守則》並非硬性規定，僱主及僱員其實可自行決定復工時間。

當天文台在工作時間開始前發出八號預警或風球，除必要人員外，其他僱員不用上班。假如天文台下午改發3號風球，無論改發時間是下午1時還是4時，僱員是否要立即復工，需自行與僱主協商。

根據《守則》，若僱員因天氣惡劣而有實際困難，未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則屬違反《僱傭條例》。

5. 打風返工可要求特別交通津貼？

在一些惡劣天氣情況下（例如八號或以上颱風警告或 「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

6. 上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在八號或以上颱風警告生效期間，如僱員在上、下班期間（4小時內）遭遇意外受傷，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償的責任。僱員遭遇工傷意外後，應盡快向僱主以口頭或書面方式提交報告。

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責任編輯：王明芳