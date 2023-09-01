【明星育兒】主播媽媽炫富式育女單買食材年花780萬　王詩齡讀英國名校成安妮公主師妹

▲ 李湘炫富式育兒，全部給女兒最好的。

俗語有話仔要窮養，女要富養！而內地知名女主播李湘絕對是富養女兒的代表，李湘與前夫王岳倫育有13歲女兒王詩齡，現正在英國的貴族女子學校就讀，這間學校來頭不少，賭王千金何超欣及英國安妮公主都讀過，而李湘出身富貴家族，所以女兒一出生用的、食的、穿的都是最好，據知單是買食材已經每年花費780萬。

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李湘的家庭背景顯赫，父親在湖南法院做副院長，母親經營一個汽車集團，所以從小就有商業頭腦，而李湘的事業亦經營得有聲有色，是內地電視台湖南衛視「一姐」，然而在李湘事業最巔峰時選擇暫退娛樂圈，投資房產、創立娛樂公司、做直播賣貨，昨日(31日)更在微博宣布退休:

很多朋友問我在忙啥？哈哈…我已退休了！ ！未來的日子！帶好孩子！照顧好父母！鍛煉好身體！嘻嘻好像比工作還事多呀！

李湘曾在網上晒過自己在英國住的超大豪宅，除了有昂貴家具，還有巨大化妝間，以及專門用來收藏紅酒的房間。另外李湘和13歲女兒王詩齡經常在社交平台上晒奢華生活，譬如在豪華餐廳享用美食，坐勞斯萊斯。李湘曾經在節目《拜托了冰箱》中，大方展示了自己的雪櫃，當中有新西蘭空運牛奶、新鮮三文魚、鮑魚燕窩、黑松露、冬蟲夏草、大閘蟹等各種高級食材。李湘更自爆每月食材購買至少需要花費65萬元，一年就是780萬。

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做何超欣師妹

除了高級食材外，王詩齡穿的都是周身名牌，好多甚至是高訂款，隨便一件都要上萬元。在讀書方面李湘安排女兒入讀英國讀貴族女子名校Benenden School，住當年英國安妮公主住過的宿舍房間。這間學校亦是賭王女兒何超欣的母校，每年學費超過43萬。

注重藝術培養

除了學術外，李湘也著重女兒的藝術培養，王詩齡的爺爺是著名畫家王暉，而李湘在王詩齡很小的時候也有意識培養她的藝術才能，比如會帶王詩齡世界各地的博物館和美術館參觀。王詩齡曾在網上晒過自己幾幅油彩畫作，已經頗有大師風範。網民更加在評論區對她的孔雀畫估價，指值百萬。王詩齡亦曾獲得設計與科技獎學金，據傳獎金高達67萬人民幣。校方在郵件中指，王詩齡表現出色，無論是繪畫作品，還是攝影才能，都展現了充分的藝術天賦。

王詩齡因為小時候拍攝内地綜藝《爸爸去哪兒》而令大眾認識，雖然出身大富之家，但在節目中要住在破爛舊屋，毫不抱怨，適應能力極強，獲讚嘴甜而且EQ高，雖然王詩齡是富裕家庭的小公主，但完全沒有公主病。

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責任編輯︰王明芳