《叛諜裁判3：終極一戰》開畫高收　68歲丹素華盛頓大戰黑手黨

▲ 丹素華盛頓大戰黑手黨

金像影帝丹素華盛頓主演的《叛諜裁判》（The Equalizer ）系列，頭兩集全球大收接近4億美元！來到第三集最終章《叛諜裁判3：終極一戰》（The Equalizer 3），昨日（8月31日）香港上映旋即成為開畫票房冠軍，收約47萬。

影片繼續由《七俠蕩寇誌》大導演安東尼奎克執導，丹素華盛頓再遇《鑣火》再遇度狄高達芬寧，以暴易暴大戰意大利黑手黨。

丹素華盛頓近年演出不算多，今次回歸《叛諜裁判》這個地下判官，也是他最後一次飾演麥戈這個演藝生涯的經典角色，狀態回勇，全沒有歲月痕跡。

殺神回歸

劇情講原是前突擊隊員的麥戈，雖退下火線，但繼續以暴枉法地為無辜受害者討回公道時，同時為過去的內疚找到一絲的平和。去到意大利南部打算退休的麥戈，再次挺身而出守護身邊朋友，隻手痛擊黑手黨！

《叛諜裁判3》貫徹系列以暴制暴來替弱者出頭的主題，麥戈被暴力侵佔大部份人生，最大的心魔卻是自己，但仍在跟心結抗衡，今集也是關於他的救贖，如何放下屠刀，跟沉重的過去道別。

導演安東尼奎克說，最終章是他跟丹素華盛頓合作的第五部電影，當中講為了正義力戰邪惡的人。但，是否也會過度投入，或己經不再滿足這種循環？故才繼續探索這個處於邊緣的人的故事，他看似做著對的事，其實不斷受到懲罰，才必須考慮他的一生要做什麼。

▲ 狄高達芬寧演CIA。

大戰黑手黨

《叛諜裁判3》今次跳出美國，去到異地風情的意大利，並出現黑幫片常見的黑手黨，但戲中卻再非如《教父》般犯罪家族，而是以小群體的形式佔領當地村莊，更似流氓古惑仔。

至於狄高達芬寧，便演協助麥戈對抗黑手的CIA特工，當年二人合作《鑣火》(Man on Fire)時，狄高達還是童星，但兩人一直保持聯繫，更是丹素女兒的密友，戲裡戲外都很有緣份。

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