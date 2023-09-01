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【食肆】颱風「蘇拉」襲港　即看連鎖快餐店最新營業安排

社會 18:04 2023/09/01

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（McDonald's 圖片）

颱風「蘇拉」襲港期間，部分食肆提供有限度服務，天文台考慮6時至8時改發九號風球，即看有那些餐廳今晚仍繼續營業。

麥當勞：大部分分店營業，惟全綫甜品站暫停營業。詳情即看【下一頁】

吉野家：21間分店在9號及10號風球下仍會營業，包括港島海怡廣場；九龍西九龍中心、奧海城、黃大仙中心；新界長發商場、葵涌廣場、新元朗廣場、第一城。當改發8號風球時，將有48間分店有限度營業，包括港島健威坊、西灣河分店；九龍南昌V Wlak、厚福街、得寶商場；新界深井麗都、天耀廣場等。詳情即看【下一頁】

美心MX、can.teen、Food² 、Deli-O：如9號風球或以上，除機場can.teen將會照常營業外，其它（包括MX、can.teen、Food² 、Deli-O）分店將會暫停營業。

於8號風球期間，分店營業時間調整如下：

美心MX：

暫停營業：落馬洲MX、大會堂MX

早上11:30起營業：中華總商會大廈MX、富衛金融中心MX

其它分店照常8:00 開始營業

can.teen：

早上9:00起營業：太子大廈、長江中心、世紀廣場

早上8:00 起營業：金鐘海富中心

照常6:00 起營業：機場

美心Food² ：

早上9:00 起營業：紅磡站Food²

其他分店照常8:00 開始營業

Deli-O:

早上11：30起營業：信德中心Deli-O

早上9:00 起營業：新葵興Deli-O

大家樂：九號風球或以上所有分店將會暫停營業。當懸掛八號風球時，127間分店會繼續營業，詳情即看【下一頁】

大快活：「由於惡劣天氣，所有分店暫停營業。不便之處，敬請原諒。」

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記者：陳麗娜

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