【杭州亞運】女車神鑽研文字喜歡作家劉以鬯　李慧詩退役感言：好團隊比金牌更重要

▲ 雖然不再是全職運動員，也不是教練，「身份其實不重要，最重要他們找你時，或者需要你時，你都在。只要我能力範圍幫到，我都不介意自己是甚麼崗位。」（圖片：香港電台提供）

「活著亡命激戰，為著圓夢一天，盡力無悔哪怕執意，決心一戰振臂展翅，跨越杭嶺之巔。」這不是哪位知名填詞人寫的歌詞，而是「牛下女車神」李慧詩為香港電台的新節目《杭州亞運前奏》主題曲《杭嶺之巔》填詞的內容。

告別單車運動員生涯，李慧詩出書、填詞、當教練，有許多無限的可能性。「退役是人生一個小結，現在重新開始，不需要回望過去，因為那一刻我是盡了力，無甚麼遺憾。回望過去對我的意義，是帶給人正能量，但我更想展望將來，發掘更多未知的東西。」

對於李慧詩，原來我們是既熟悉又陌生。在單車場上，她的一舉一動都受人注目，但私底下，那愛文字的心原來從小就萌芽。「我小學2年級已開始寫日記，有停過，但後來我也在網上做Blogger，日日都寫，有時一日寫兩、三篇。」

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喜歡寫作不奇怪，但跑去浸會大學讀創意及專業寫作文學士課程，就真的對文字很認真了。「我不是全職學生，在奧運期間停了兩年，大約花了4年時間完成。」寫作課程有小說、散文、填詞、新詩創作等等，對於自己的文字功課，李慧詩也感到滿意，因為是比較另類的題材。

「我喜歡作家劉以鬯，他是第一個啟發我用一些實驗性的手法創作的作家，譬如用顏色去表達心情，將心情隱藏在顏色裏面。我也會用劉以鬯使用的平衡書寫，嘗試不同地方的人用同一樣的格式寫，雖然可能有些限制，但就可以嘗試語言用得更加精準。」

李慧詩喜歡從歷史的空隙中找一些來寫，因此會給人疑幻疑真的感覺。「我不會寫愛情小說，因為對於自己的成長不會有太大的幫助。我寫小說是因為可以深層反思這個社會與自己的關係，不同角色可能是關於自己或身邊的人，將他們的性格特質放入角色裏面。」

▲ 在浸會大學的填詞課堂，李慧詩跟填詞人周耀輝學了不少技巧。（圖片：被訪者提供）

為一首歌填詞可以有雙重意思

李慧詩也愛填詞，原來也是從小開始。「我小時候已喜歡填詞，也喜歡唱歌。那時候喜歡黃偉文的詞，覺得幾得意，但大個了就喜歡一些與社會有關、可以深思的內容。」她喜歡歌手江海迦（AGA），因而也喜歡林夕的徒弟林若寧的歌詞。

她在浸大有選修填詞人周耀輝的科目，「周老師也有不同的歌詞是講社會上少數的人，如《雌雄同體》這首歌是一個幾特別的題材。」歌詞創作其中一堂的題目是「無常家」，需要訪問不一樣的家庭，如養寵物就不生BB、獨居等等。她訪問了一個父母雙亡的青年人，小時候母親就過身了，到了17歲爸爸也患癌逝世，需要自力更生。

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「我填了一首歌《倖》，每個人都有不幸及僥倖，當中也有一些可以慶幸的東西。像這青年人小時候很窮，父母雙亡，但都可以入到大學，找到女朋友，所以從他們的經歷，我們學習到欣賞自己，珍惜自己擁有的東西。」她覺得填詞與寫小說都是文字，可以就不同的文學類型發展。「就好像我踩單車咁，短距離我的表現好好，但長距離到退役那一刻都是好差，所以上堂讓我學習到定位自己，那個範疇可以發揮。」

借《身上的每道傷疤》鼓勵大家

當了21年的運動員，台上風光但台下的辛酸不足為外人道，加上有感於社會運動的風風雨雨，她去年出版了這本自傳式的作品——《身上的每道傷疤》。「我想講每一個人都有他要克服的東西，但每一個人都有同行者。從這書我希望鼓勵大家，就算沿途有幾孤單，有幾多傷疤，都可以繼續向前行，並且鼓勵身邊的人。」

李慧詩很明白失去的痛苦。2016年，她的教練普林俊在廣州因急性心臟病發辭世，她非常難過。「我好像失去了一個知音人，最初都放唔低，練練下（單車）在喊，後來慢慢減少，但不需要忘記，因為死亡是不會帶走一個人的，時間過去讓我知道他一直都是很重要。」

她很感恩有一班團隊——按摩師、機械師都好像家人一般，明白她的感受。「我每年都會為普教練慶祝生日，現在還會去掃墓，並且去探普教練的媽咪。」

▲ 李慧詩與普林俊教練感情深厚，他的離逝對她打擊很大。（圖片：被訪者提供）

做回普通人打算去旅行

退役不是一個簡單的決定，李慧詩每年也有掙扎。「其實只要我肯坐上單車，keep住訓練，是可以繼續做運動員。今次我想了半年，去年9月，我想是否繼續練習，最後都沒有，我想是時候退下來。亞運和奧運都不是我的目標，我所有的目標都實現了。或許大家想我拿奧運金牌，但對我來說不是最重要，最重要是有一個好的團隊，比拿金牌更重要。」

她不介意過回普通人的生活，「我已20年無陪家人，許多人覺得平凡人生活不精采，但對我來說陪家人都可以好精采。」她曾說過去20年很精采，但下一個20年是不一樣的精采。

同樣，去旅行對其他人來說是常態，很平淡，但對李慧詩不是。「普教練曾經說帶我去西雙版納，因此退役後，我打算去普教練說帶我去的地方。」甚麼是重要，甚麼是精采，對於一個曾經過了20年精采生活的運動員來說，自有一番解讀。

新嘗試當《杭州亞運前奏》主持

對李慧詩來說，亞運一點也不陌生，當中最令大家記得的，是2014年她首次被封「雙金天后」，個人拿到2金1銀，成為代表團表現最好的選手。她累計3屆亞運的成績，總共拿到5面金牌。

「我記得2014年比賽是在室外舉行，5點幾起身，因為我熱身要較長時間，結果鬥到天黑才結束，真的要心靈很強大才能戰勝一切。」

但退役後，李慧詩今年有新角色，就是在《杭州亞運前奏》節目擔任主持，並且實地去到杭州，走訪多個亞運大型建築項目，包括運河體育公園、亞運村、杭州奧體中心國博壁球館等等，了解這個歷史文化名城，籌備亞運的情況；並且會訪問香港運動員，分享對亞運的期望。

▲ 李慧詩以另一身份，從主持人角度走入今屆亞運。（圖片：香港電台提供）

「去了5日，由朝拍到晚（6:30am-10pm），好趕。以前做運動員不會去那麼多場館，每一個場館都不一樣，電競中心晚上似UFO，主場館是未開的蓮花。」李慧詩又為節目主題曲填詞。「拍攝前幾天才收到首歌，以前上歌詞班的特色是趕，所以也習慣了，結果我在上機回港前完成，當晚就要錄音了。」

《杭州亞運前奏》

播出日期：9月9日、16日

播出時間：7:30pm-8pm

播出頻道：港台電視31

記者：何小雲