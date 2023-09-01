【小一派位】小一自行分配學額明年減至2.3萬個　灣仔區跌1成

▲ 全港官津小學明年暫定提供逾2.3萬個小一自行分配學額，按年減2.3%。（資料圖片）

2024年9月入學的小一自行分配學位階段，將於本月21日及25日分別接受網上及紙本申請。學生人口持續下降，TOPick按教育局最新資料統計，全港官立及資助小學，明年暫定提供逾2.3萬個小一自行分配學額，按年減2.3%，全港18區有15區學額均較上年度減少，其中有官校跨網合併、變相「殺校」的灣仔區學額急跌1成。

根據教育局今日（1日）在網上發布的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供約23,560個自行分配學額，推算連同統一派位，明年官津小學共提供47,120個小一學額，比今年減約1,100個學額，跌幅2.3%，當中未計及直資、私立及國際學校學額。

明年全港多達15區小一自行分配學額減少，港島幾乎全部校網學額減少，其中屬灣仔區12校網的北角官立小學（雲景道），因明年立即停止收小一生，加上區內3間小學亦減少學額，涉及聖保祿天主教小學、嘉諾撒聖方濟各學校，以及聖若瑟小學，令該區學額大減1成，至666個自行分配學額；中西區及東區亦分別按年減7.78%及3.83%學額。學額跌幅第2高的是荃灣（62校網），按年減8.46%至866個學額。

教育局早前宣布7間小學明年提早轉小班教學，涉及油尖旺區（31校網）、九龍城區（35校網）及元朗區（73校網），也令區內學額減少，當中涉及地區名校如油尖旺（31校網）的油麻地天主教小學及海泓道油天小，明年各提供63個自行分配學額，比上年度75個學額減少12個。

不過，最備受家長熱捧的名校網九龍城（41校網），自行分配學額就未有減少，其中喇沙小學維持90個自行分配學額，暫定明年續開6班小一；瑪利諾修院學校（小學部）提供75個學額，開5班小一；拔萃小學則提供30個學額，開2班小一。

至於本學年獲派0班的5間小學，其中2間明年繼續停收小一，包括早前有家長校董透露正爭取重新派班的黃大仙獻主會溥仁小學，以及計劃最快2024/25學年與杏花邨救世軍韋理夫人紀念學校合併的柴灣救世軍中原慈善基金學校；至於同屬黃大仙、早前宣布擬轉型私小的孔教學院大成小學，下年度仍繼續參加小一派位，提供50個自行分配學額。

在小一自行分配學位階段，適齡升小學童家長可以不受學校網限制，申請報讀任何1間官津小學。由於今年小一入學申請全面電子化，選擇繼續以紙本提交申請的家長，即日起可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取「小一入學申請表」等文件。

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記者：馮琪雅