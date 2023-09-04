【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機　中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭

▲ 汗臭異味或反映隱疾危機，中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭。

炎炎夏日出一身汗以為很正常，但出汗部位、汗液多少、甚至味道，都能反映健康警號。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解汗液與汗臭奧秘。

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汗液種類

陳醫師介紹，中醫主要將汗分為這4大類，包括：

自汗：沒活動只是坐著，就會流汗；這類人群通常比較氣虛，經常感到疲累不適。

盜汗：在夜晚睡著後出現，第二朝頭部全是汗或全身是汗；陰虛、更年期婦人常見

黃汗：身體出油，加上汗水令衣服變黃；肝膽比較濕熱的人常見。

絕汗：患者臨離世之前出的一身汗。

出汗部位

陳醫師解釋，中醫有謂「汗為心之液」，即是汗液是心臟排出來的一些物質。身體不同部位出汗，都反映著不同健康狀況，例如：

腹部：腸胃比較虛弱。

手心、腳心：脾胃比較虛弱。

頭部：「肝陽上亢」的表現。

背脊：陽虛體質，大便比較爛，容易覺得疲累無精神。

為減肥大量出汗未必有益

陳醫師指出，多出汗確實可以消水腫、增加心臟功能、減輕腎臟負擔。但很多人以為減肥健身時出很多汗就是好，其實未必：

做完運動後有益健康的出汗，首先是要覺得出汗後更精神舒暢、人好像變輕了。但如果出汗後覺得很辛苦，或到冷氣地方仍不能止汗，就是無效的出汗。過份出汗會影響心臟功能，習慣健身或過度運動的人，很多都有腸胃問題，因心火過弱，會影響消化功能。

而真正有益、有效調節體溫的汗，是熱的時候少量可控地出汗，以及有一點鹹味，是最好的。

汗液異味或反映隱疾危機

除了要留意出汗部位及汗量，汗液味道更值得關注。汗臭不但會影響個人觀感，外出時造成尷尬局面，嚴重可能是身體疾病的警號。陳醫師解釋，人的身體有分大汗腺和小汗腺，大汗腺分佈於腋下、陰部。通常說人有臭狐，散發酸醙味，尤其是男性，其實都是來自大汗腺的排汗，反映汗腺比較發達。而有汗臭味首先反映是大汗腺處毛孔可能被堵塞：

在室外出一身汗沒抹乾淨就到室内冷的地方，室内外氣溫交雜變化快，就會有細菌滋生在毛孔裏面，形成臭狐。

陳醫師又形容，女性的汗味通常有些許洋葱的味道；此外還有一些特殊的汗味，提醒大家日常可多留意，因有機會是隱疾徵兆：

爛蘋果味+酸味：糖尿病症狀

燶味：脾胃濕熱

魚腥味：腎臟出現問題

4招KO汗臭

陳醫師教路，想解決汗臭問題可以從4個方面著手。點擊大圖獲取方法：

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記者：張沛