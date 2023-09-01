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曾考慮移民美國「連墓地也買了」 湯家驊為何選擇香港？

政治 20:13 2023/09/01

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行政會議成員湯家驊。（湯家驊fb圖片）

近年大批港人移民「出走」，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊在今年7月的時候就透露過，曾嘗試移民英美星三地。他今日在社交平台再談移民，仲話「良禽擇木而棲」，一切都是個人的決定。

湯家驊提到最近有朋友問他，幾十萬人離開了香港該怎麼辦？湯家驊就話，對此必須理解和尊重，不過移民決定不應是以一時之意而作出。本身是資深大律師的湯家驊分享自身經歷，稱自己在多個國家皆有執業資格，所以有好多地方可以選擇，包括英國、美國、新加坡及澳洲等。

「新加坡最大、最出名的律師行曾力邀我加入成為合夥人，特邀我去視察一星期。」但最終無移民去新加坡，湯家驊就話因為發覺那裡不是那麼自由，司法系統又不如香港，所以就打消念頭。「也曾想過移民美國。幾經辛苦拿到了綠卡，在加州買了間很舒適，在高爾夫球場的房子，連墓地都買了。」但他始終覺得美國生活近觀不如遠看，始終不如香港，所以也放棄了。

他認為，移民最重要的是要考慮他國的前途與香港相比會是怎樣。

對於有市民因《港區國安法》而選擇離開，湯家驊則指，英國近年通過的多條國安和公安法例，比港區國安法更嚴苛，定義更模糊，直言「你試試去顛覆英國政府，看看後果會是如何。」

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撰文 :  傅流螢

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