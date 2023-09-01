【小學概覽】網上版概覽上架首日即出錯　朱國強稱資料影響家長選校

▲ 《小學概覽2023》網上版今（9月1日）在超強颱風「蘇拉」襲港下發布。（資料圖片）

《小學概覽2023》網上版今（9月1日）在超強颱風「蘇拉」襲港下發布，供家長選校時作參考，惟上架首日即出錯，原本顯示秀茂坪1間小學今年9月縮減2班小一，下午即修改為只減1班。

記者翻查家校會今晨9時正上載的《小學概覽》，顯示觀塘區秀茂坪天主教小學，將由上學年開辦4班小一，減至本年開辦2班；惟記者下午再翻查概覽網頁，發現已改作開設3班小一，僅減少1班小一。

過去小學概覽網頁版及實體版資料不一的情況時有出現。教育界立法會議員朱國強認為，有關資料影響家長選校，應檢查清楚才發布，若今次出錯只涉及1間學校問題不大，估計是學校原先獲准收3班學生，部分學生中途選擇入讀其他學校，直至放榜後再有其他學生叩門（申請候補位），導致出現今次情況。

教育局早前指，幼稚園高班學生家長可透過子女就讀的學校，或是到教育局學位分配組，領取中文或英文版的概覽分區印刷版，以掌握最新的學校資訊，包括學校設施、班級結構及特色等。

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記者：梁凱婷