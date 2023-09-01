【颱風消息】風雨飄搖連間屋都識搖　屋宇署：輕微搖晃是合理正常

▲ （梁偉榮攝）

超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台已在今日（1日）發出十號颶風信號。風雨飄搖下，多個家庭均指感到家居搖晃，身處在家卻似搭船，樓宇還安全嗎？

屋宇署2018年曾於fb表示，香港的高樓大廈大部分都是石屎鋼筋結構，但別以為石屎硬就唔識郁，其實石屎有一定彈性。

平時一般石屎牆都會因為外來的作用力，出現輕微搖晃，只係肉眼未必察覺。其實在香港起樓，樓宇抗風能力係一定要考慮。現時所有樓宇抗風力設計，須根據《香港風力效應作業守則》，設計風壓係根據重現期為50年嘅時均風速，及最高陣風風速而釐定，現存樓宇的設計足以承受颱風吹襲時風力。

工程師做完風力分析後，在設計樓宇時就建築物由強風引起的搖晃幅度施加限制。一般來說，樓宇頂層的搖晃幅度，不能多過樓宇高度的500分之1(即是H/500)。只要在這個幅度以內，都係屬於合理而安全的範圍。

資深土木工程師倪學仁曾表示，當樓宇遇上強風，搖擺屬正常現象，設計上容許輕微搖晃，市民不用擔心樓宇會裂開。

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