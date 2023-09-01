【颱風蘇拉】林世雄：路政署隨時候命助清理堵路塌樹  

▲ 林世雄到訪路政處。（運輸及物流局FB圖片）

颱風「蘇拉」襲港，運輸及物流局局長林世雄、副局長廖振新一行今早分別到訪路政署緊急控制中心，及運輸署緊急事故交通協調中心，為當值同事打氣，感謝他們風雨無阻，為市民服務。

運輸及物流局在社交媒體發文，提及該局轄下的多個部門在颱風襲港期間的工作情況。其中，路政署人員需要需要實時監察全港路況，並隨時候命協助清理堵路的塌樹，處理路面水浸、山泥傾瀉導致的道路阻塞，及為受損路面作緊急維修。而在風力減弱後，路政署轄下的巡邏隊須完成巡查路面的工作，確保重要道路暢通。

▲ 地鐵所有露天路段停駛。 (梁偉榮攝)

運輸署人員則負責監察全港各主要幹道，隧道、橋樑的交通情況，與各政府部門和公交營辦商實時溝通，應對緊急事故，並配合邊境管制站的運作，即時向公眾發放重要交通信息。運輸署更需要密切監察公交乘客需求和營運情況，因應風力改變作迅速回應。

▲ 太古城有樹木被強風吹到。（馮漢柱攝）

此外，海事處轄下的船隻航行監察中心、海上救援協調中心、海港巡邏組在風暴期間維持運作。海事處同事亦於風暴前巡邏各區避風碇泊處和避風塘，確保船隻安全有序地碇泊。

民航處人員則需要做全天候監察，確保所有空管及導航系統在風暴期間如常運作，並與機管局協調機場跑道維修時間表，確保在風暴期間兩條跑道保持開放，應付緊急情況。

▲ 尖沙咀海旁情況。（梁偉榮攝）

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責任編輯：趙居逸