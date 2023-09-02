【颱風蘇拉】10號風球下多區居民感住宅搖晃 將軍澳多個住宅玻璃被吹爆

▲ 將軍澳多個住宅玻璃被吹爆。

颱風蘇拉吹襲本港，天文台昨晚發出10號颶風信號。風雨飄搖下，多個地區都有居民感到家居搖晃，其中將軍澳更發生多宗住宅玻璃窗抵禦不到颶風吹襲吹至爆裂。

屋宇署2018年曾於fb表示，香港的高樓大廈大部分都是石屎鋼筋結構，石屎有一定彈性。平時一般石屎牆都會因為外來的作用力，出現輕微搖晃，只係肉眼未必察覺。

其實在香港起樓，要考慮樓宇抗風能力。現時所有樓宇抗風力設計，須根據《香港風力效應作業守則》，設計風壓係根據重現期為50年嘅時均風速，及最高陣風風速而釐定，現存樓宇的設計足以承受颱風吹襲時風力。

工程師做完風力分析後，在設計樓宇時就建築物由強風引起的搖晃幅度施加限制。一般來說，樓宇頂層的搖晃幅度，不能多過樓宇高度的500分之1(即是H/500)。只要在這個幅度以內，都係屬於合理而安全的範圍。

將軍澳發生多宗玻璃爆裂事故

10號颶風吹襲下，將軍澳發生多宗住宅玻璃爆裂事故，不少居民在將軍澳群組發相講述家中的經歷。其中有網民發現指家中睡房玻璃窗被強風吹到碎裂，玻璃散落一地；也有居民家中的玻璃窗懷疑被強風捲到半空的木條擊中碎裂，需要用鐵絲及貓網臨時封好才抵禦到強風。更有網民拍攝到鄰居的玻璃窗被吹爆，窗簾被強風扯出屋外的驚險場面。

如何防止玻璃碎裂？

颱風來臨的時候，家中最容易受破壞的就是窗戶上的玻璃。澳門科學技術基金指，一般玻璃是由二氧化硅、一氧化鈉等分子組成的混合物。這種混合物的好處是可以透光，但壞處是它分子間的組合不規則，使得玻璃只有硬性，沒有韌性，不容易彎曲，但很容易破裂。要讓玻璃不破裂，就必須從玻璃分子的外部加強玻璃分子內部的相互拉力，使得分子與分子間不容易斷裂。



要達成這個由外至內增強拉力的最簡單方法，就是在玻璃上貼上膠紙。膠紙是一種有機分子的聚合物，分子間的牽引力很強。與玻璃正好相反，它硬性低，但韌性強，不容易破裂，但容易彎曲。在玻璃面上貼上膠紙後，玻璃分子間多了一重通過膠紙形成的拉力，玻璃是真的變得更堅韌；當颱風來時，即使玻璃碎了，碎玻璃也會黏在膠紙上。

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責任編輯：羅嘉欣