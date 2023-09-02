【颱風消息】蘇拉再次登陸廣東及減弱　天文台下午4時20分改發3號波

▲ 天文台表示，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。（資料圖片）

超強颱風「蘇拉」吹襲本港，八號東南烈風或暴風信號現正生效。天文台今午（2日）預告，隨著蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱，天文台會在下午4時20分改發三號強風信號，但蘇拉相關雨帶仍影響珠江口一帶，本港部分地區初時仍會吹烈風。

天文台於下午2時45分更新，颱風蘇拉已在廣東陽江市附近登陸，並減弱為強烈熱帶風暴。

在下午3時，蘇拉集結在香港之西南偏西約240公里，即在北緯21.7度，東經111.9度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。

「蘇拉」最新走勢

至於本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

天文台提醒，海面仍有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時66、65及62公里，最高陣風分別超過每小時91、76及81公里。

▲ 天文台未來9天天氣預測。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick港聞組