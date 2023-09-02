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【颱風消息】蘇拉遠離本港　天文台改發3號波

社會 16:20 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

天文台表示，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。（資料圖片）

超強颱風「蘇拉」連日吹襲本港，但隨著蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱，天文台今日（2日）下午4時20分改發三號強風信號，取代八號東南烈風或暴風信號。

天文台預料，本港平均風速每小時41至62公里，由於現時風力仍然強勁，籲市民切勿鬆懈防風措施，小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

在下午4時，蘇拉集結在香港之西南偏西約260公里，即在北緯21.7度，東經111.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。

「蘇拉」最新走勢

至於本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

天文台提醒，海面仍有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時63、59及55公里，最高陣風分別超過每小時84、61及73公里。

天文台未來9天天氣預測。

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