【颱風蘇拉】10號風球吹襲阿Sa施布陣對抗 軒公急求肋陳家樂愛巢變噴水池
娛樂 11:52 2023/09/02
超強颱風蘇拉逼近本港，天文台更一度發出十號颶風信號，可見風力相當強勁。
英皇藝人蔡卓妍（阿Sa）、「軒公」張敬軒和陳家樂都不約而同分享家中漏水的情況，並獲大家送上關心。
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阿Sa窗台漏水
阿Sa於IG分享一條影片，其窗台位置不斷漏水，需要出動多塊布塞住窗框位置，並清楚可見外面「風大雨大」的情況。
她寫道：
大X🥤
#屋企嚴重漏水舉手區 🙋🏻♀️
#🤦🏻♀️
#個風好勁呀
#大家小心
#希望個地板冇事 😖
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軒公向遮遮求助
在辦公室忙於處理漏水的軒公向家中的新遮遮求助，並獲對方「賜封」新朵。
張敬軒說：
當我十號波仲喺office頻頻lunlun救緊漏水而向家中新遮遮求救叫佢 #同朕check下 屋企啲窗有冇漏佢回覆如下 #好有禮貌嘅遮 #我係咪有個新朵 #pkSir #打咗格仔係個名 #驚佢嬲 😁
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陳家樂家現「噴水池」
陳家樂和連詩雅的愛巢亦受風暴影響，家中露台的門罅位置猶如噴水池一樣，需要用毛布吸水以防影響室內。
陳家樂表示：
睇黎要準備全晚同佢死過！！
#十號風球
#有咩方法解決
連詩雅留言回應：「唔洗訓🤦♀🤦♀🤦♀」
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撰文 : TOPick柴犬出動