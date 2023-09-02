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【蘇拉襲港】10號波下追風港女被吹跌　溜冰般跣出馬路面腳磨擦地面

親子 10:57 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

港女倒地。影片截圖

超強颱風「蘇拉」吹襲香港，天文台昨晚發出10號風球，醫院管理局表示，截至9月2日上午9時，共63名市民，分別為34男29女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。蘇拉吹襲香港期間，很多人不理勸告出外感受風力，網上更瘋傳一段影片，一名穿上短褲的女子在橫過馬路時，被強風吹起，像「溜冰」般滑出馬路，相當驚險，幸最終無礙。

最新影片推介:

天文台昨晚在8時15分發出10號風球，政府呼籲市民應留在室內，但一名穿上短褲的女子在10號風球期間，於調景嶺交通交匯處外行人路行走被吹倒。從網上流傳的影片可見，橫風橫雨，該名女子從畫面右邊被暴風吹着「彈出」，因風力太大站不住腳臉朝下往前跌倒在地，惟跌勢未止，被暴風吹着的熱褲女乘着濕滑地面，像「溜冰」般滑出馬路，「跣」了約10米才停下，相當危險。

點擊圖片放大
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短褲女滑出馬路中間，幸好當時沒有車經過，而她驚魂甫定後，能夠成功自行站起，相信傷勢屬輕微。

影片在網上引發熱議，網民留言指「望到都痛」、「臉落地，希望冇大礙啦…」、「天文台都要提早掛8號，就知呢個風唔小嘢」。也有網民提醒打風下如非必要不要外出，「明知咁勁仲出去…」、「打風出街真係好危險」。

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責任編輯︰王明芳

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