【航空樞紐】機場「海天中轉大樓」試行　港珠澳橋旅客毋須出入境直接登機

▲ 機場「海天中轉大樓」試行，港珠澳橋旅客毋須出入境直接登機。（林世雄網誌圖片）

新落成的海天中轉大樓已於本周三（8月30日）試行運作，預計在今年內全面啟用。運輸及物流局局長林世雄指，此後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境旅客，毋須辦理香港的出入境手續，便能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機閘口，進一步優化香港國際機場多式聯運的服務網絡，拓展大灣區的客源腹地，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

林世雄今（2日）在網誌表示，新落成的海天中轉大樓毗鄰海天客運碼頭，位於香港國際機場限制區內，樓高五層。來自大灣區的過境旅客可以先在澳門或珠海口岸的航空公司櫃位託運行李和領取登機證，然後坐上電動接駁巴士，經港珠澳大橋直達中轉大樓。過境旅客會經捷運系統前往離境航班的登機閘口，無須辦理香港出入境手續，大大提升清關效率。

林補充，旅客託運的行李會從澳門或珠海口岸直掛至海外目的地。海外旅客亦同樣可以使用海天中轉大樓的服務，經港珠澳大橋由香港前往澳門或珠海。

林世雄續指，海天中轉大樓來往珠海口岸的服務將於下一階段展開。屆時「經珠港飛」客運中轉服務亦將會正式開通，內地旅客可先飛往珠海，然後經港珠澳大橋到香港國際機場轉飛海外。國際旅客亦可循反向路徑經珠海機場轉飛內地城市。

他表示，新服務有助香港國際機場進一步把服務範圍拓展至大灣區西部，為使用香港國際機場乘搭飛機的大灣區旅客提供輕鬆便捷的體驗。

大灣區及「一帶一路」促進各地人員及貨物往來頻繁，林透露，未來幾年，機管局計劃在大灣區建立30個城市候機樓，讓大灣區旅客預辦登機手續，方便乘坐客車或快船直達香港國際機場登機。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜