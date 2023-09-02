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【夫婦關係】丈夫不給家用不湊仔 太太不滿AA制：他說我拿小孩賺錢

親子 14:15 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

妻子不滿被要求AA制，萌生離婚念頭。

夫婦應該是同甘共苦，柴米油鹽醬醋茶都要AA制，是否傷感情呢？台灣有媽媽在網上發帖講述自己的婚姻，她產後在家上班順便照顧孩子，丈夫平時跑Uber賺錢，丈夫不但不給予一分錢家用，房租、水電煤氣費都要AA制，她難以接受萌生離婚念頭。

該名媽媽在網路論壇Dcard發文，她在家上班月入3萬新台幣（約8,000港元），老公則從事開Uber月入4-5萬新台幣（約1萬港元），她在家除了工作外，還要照顧7個月大的孩子，基本上要等孩子熟睡後才有自己的時間，每天都做到凌晨2、3點。

老公負責買菜，煮菜、副食品，吃的部分都是他負責，沒另外給家用！

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她指，老公除了負責家中部分開支後，沒有再給予家用，而且不會幫忙照顧孩子，離譜的是更提出房租及水電煤要AA制，

從小孩出生半夜哭鬧喝奶都是找我，因為他說隔天騎車跑單太累會危險，他是沒辦法半夜起床的人，然後房租、水電、瓦斯費一人一半！

媽媽覺得委屈要求丈夫幫忙照顧孩子，豈料丈夫卻指若真的無法照顧就聘用保姆幫忙，但保姆費用支出必須AA制，

跟他反應，他就說工作小孩無法兼顧就白天送保姆，然後保姆費用一人一半，但我心想我現在全都我在帶，你寧可給保姆錢也不願意給我？他就說我拿小孩來賺錢！

她也補充道，現年38歲的丈夫成功靠父幹，家中將來有房子留給他，父母也經常提醒他守住家業便可以。

有網民對她的遭遇大表同情，指夫婦本來應該同甘共苦，照顧子女的責任更加要共同承擔。有人指她離婚原因是因為錢，也感慨睇表示貧賤夫妻百事哀。

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責任編輯︰王明芳

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