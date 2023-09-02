【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救

▲ 緊急救援！

超強颱風「蘇拉」逼近香港的情況下，雖然很多打工仔都有打風假，但其實很多工種都需要緊守崗位，例如紀律部隊，醫護等。警方於8月31日接獲「高危失蹤人士」案件，一名62歲、患有柏金遜和妄想症的男子在離開護老院後失蹤，警方接報後聯同飛行服務隊在赤柱尋回失蹤人士，清醒送院。

最新影片推介:

警方在「香港警察Hong Kong Police的facebook專頁」公布有關圖片及影片。從影片所見，飛行服務隊出動直升機拯救，過程驚險，據報，警方於8月31日接報一宗「高危失蹤人士」案件，指一名62歲、患有柏金遜和妄想症的男子近中午離開護養院後不知所終。人員翻查閉路電視後確認他最後出現在赤柱附近郊區。

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送院時清醒受輕傷

當時超強颱風「蘇拉」正在逼近香港，在惡劣天氣的情況下，警方持續搜索。直到同日晚上11時許，港島總區衝鋒隊野外巡邏隊成功在赤柱舂坎角附近的叢林尋獲該名男子。當時他已斷糧水10小時，幸好及時尋獲，發現時有輕微擦傷，清醒送院治理。

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責任編輯︰王明芳