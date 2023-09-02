【收生不足】弱勢校禁重上3班中一　蔡若蓮：免教師暑假千方百計招生

▲ 教育局局長蔡若蓮表示，新的中一開班機制可減輕學校招生壓力。（資料圖片）

教育局上周公布調整中學開班機制，9月新學年起，倘學校最近連續2年只開1至2班中一，來年不會有機會重上3班中一，必須以2班為上限。教育局局長蔡若蓮今（2日）表示，新機制可減輕學校招生壓力，將重點放回提升教育質素上。

教育局長蔡若蓮說，希望學校可以更務實和實事求是，如學校核准中一開3班，有機會申請以4班參加下年度中一派位，對學生群育發展有好處；對於核准開3班，但連續2學年只開1班至2班的中學，長遠而言只會造成壓力，她形容會出現不少「虛位」，令教師在暑假工作重點聚焦在千方百計招生。

本報早前報道，過去2年均有中學教師在7月中一派位放榜後，出外「搶學生」，情況引起學界關注。

對於昨日（1日）上載《小學概覽》顯示，新學年全港小學小一開班持續下降，蔡若蓮指學生人口下降是結構性問題，未來適齡小一學生只會愈來愈少，班數亦會減少，班別人數減少會影響學生群育發展和學習質素，並指學校1級連16人都沒有，不代表質素越好。

她亦重申，小學獲派0班不代表要「殺校」，只是不能參與統一派位，又指條件許可下，學校可選擇不同方案，包括轉辦私營小一，若收生情況改善可重新參與派位。

她亦指，傳統人口老化地區包括東區、南區和荃灣區的學校均面臨收生不足，盼學校將重點放在提高教學質素。局方會與學校保持緊密溝通，包括以合併或停辦學校等多管齊下，應對學齡人口結構性下降問題。

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責任編輯：馮琪雅