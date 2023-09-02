【東張西望】10號風球開廠被困TVB 何沛珈爆愛妻號黃耀英掛住李旻芳
娛樂 13:35 2023/09/02
TVB節目《東張西望》每晚風雨不改準時播放，適逢昨晚（9月1日）掛上十號風球，兩位《東張》主持何沛珈和黃耀英於收工後未能即時回家，需要留在TVB暫避風雨。
何沛珈更大爆黃耀英被困TVB期間想家，顧家的黃耀英很想念太太李旻芳和愛犬Max。
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何沛珈報平安
何沛珈昨天開工前於IG報平安，並表示：
Hello！大家唔洗擔心啊！《東張》好好㗎，佢哋有車嚟接送，去緊接另一個主持，我哋今晚見啦！
完成《東張西望》主持工作後，由於正值10號風球之際，何沛珈和黃耀英都被逼留在TVB。
何沛珈更大爆：「被困在公司，佢（黃耀英）應該好掛住佢老婆！」
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黃耀英獲愛犬迎接
黃耀英亦有於IG上載影片，紀念他在打風下上班的境況。
他拍下與何沛珈乘廠車回公司開工的狀況，又記載了路面情況，並透露於8時收工後未能離開公司，直到凌晨1時多才成功回家，並由家中愛犬Max於門口等待及上前迎接。
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撰文 : TOPick柴犬出動