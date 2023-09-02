【特平租盤】內地生西營盤搵極平租盤以為執平貨　地產經紀現身拆解原因

▲ 咁平一定有原因!

很多內地生及海外生都來香港開學，他們都會找尋學校附近的租盤方便返學放學，而租屋網站網站就是他們的找樓的方法。最近一名港大生就在小紅書表示自己險租到凶宅，對方叫價特平，比市價便宜7,600元，涉事地產經紀則現身留言，原來該單位「以前發生過一些事件」。

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該名內地生近日在小紅書分享，以「震驚！租房竟遇凶宅」為題發文，指在香港租屋網站看到一則租盤廣告，該單位位於港島中西區，實用面積367呎，地理位置方便，1分鐘可達鄰近的西營盤地鐵站，而且相比同區同類型單位便宜很多。事主指，當時該租盤沒有特別標註，滿心歡喜以為找到平價租盤，

我心想這房還算大也不貴，以為能撿便宜。

港大生翌日再上網看盤，發現同一個租盤被標註了「特別適合有信仰人士」，然後才恍然大悟，原來自己看中的是凶宅，租金才會特平，嚇得他立刻打退堂鼓。

▲ 內地生後來發現是凶宅。

據網站顯示，該租盤是位於西營盤一幢41年樓齡大廈高層的兩房單位，指該單位「以前發生過一些事件，所以這非常適合有宗教信仰或非華人，所以特平租金」。該租盤月租12,000元，而網站上同一幢另一個面積相近的中層單位，叫價則為19,600元，比涉事高層單位貴7,600元，而涉事單位招租廣告現時已經下架。

凶宅租金貴經紀解釋兩大原因

想不到內地生的分享，竟然引來自稱地產經紀留言，

其實一般外國人都不介意，有部份年輕人也不介意，業主跟我說上手租客其實是年輕香港人，他住了兩年也安好。

該經紀回覆網友時更表示

我做地產10年，遇到嘅靈異事件真係好少，要知道我哋只是中介，唔係真係會住喺裏面嘅，所以好多人話佢哋只會嚇走有可能嚟租樓嘅人，唔會理中介。

對於為何凶宅租金定價還這麼高，經紀解釋有兩大原因，首先是地區問題，他指，中西區樓價全港最貴，即使是凶宅都平極有限。另外，他指中西文化差異讓中西區凶宅單位仍是「非常搶手」，外國人並不介意單位「有沒有死過人」，與中國人的想法截然不同：

有部分靚裝嘅凶宅一蚊折扣都無添，都會超快租得出，外國人會比較著重裝修和地點……所以中西區呢邊即使係凶宅，無論租或者買賣價都唔會跌得太低，因為有承接。

▲ 2019年西營盤第二街83號西園永翠閣曾發生三屍命案。

TOPick記者翻查資料，2019年西營盤第二街83號西園永翠閣曾發生三屍命案，某單位因傳出惡臭，有人懷疑是漏煤氣，於是報警求助。消防員及警方赫見單位內有三具屍體，警方懷疑有人在單位內燒炭自殺，但未知今次的租盤是否涉事單位。

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責任編輯︰王明芳