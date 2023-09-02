【香港小姐2023】王怡然爸爸公開發道歉信　王召軍：我的事業失敗造成如此惡劣的影響

▲ 王怡然爸爸王召軍發道歉信。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》於日前舉行，莊子璇、王怡然及王敏慈分別奪得冠、亞、季軍，不過今屆的三甲港姐是非不斷，亞軍王怡然被爆父母於內地經營補習社到處騙財，且捲款潛逃至香港。

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王怡然爸爸公開道歉

王怡然爸爸王召軍以「我是王召軍，漢普森教育的創始人，這是一封遲來的道歉信」為題，公開發布道歉信。

全文如下：

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否認捲款潛逃

王怡然爸爸王召軍發道歉信，他先於文中道歉：「很抱歉我作為漢普森的負責人，現在才發聲，給大家帶來了這麼多困惑。」他又解釋稱之前沒回應並非捲款潛逃，而是沒有找到回應的最好方法。

他指漢普森教育是其心血，又詳述公司從創立至今的種種經歷，並表示絕非以詐騙為目的的公司。

他又對捲款、詐騙、員工工資、「圈錢」、法律責任、清償債務作出回應。

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向王怡然道歉

最後他以父親身份向女兒王怡然道歉，「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」

他又說：「對於因這件事受到傷害的所有人，以及佔用了大量公眾資源，請接受我真誠地道歉，對不起！」

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