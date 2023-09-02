【逆境自强】爸爸殘疾哥哥智障媽媽患癌 微笑女生毋懼苦難讀醫改變人生

▲ 劉玉華沒有向生活低頭。

生活再苦，只要逆境自强，總有見陽光。台灣女生劉玉華出生於貧苦家庭，爸爸是殘疾人，哥哥天生罹患智能障礙與心臟疾病，她不向困難低頭憑藉努力考上台大醫學系，豈料媽媽今年年初罹患癌症，重重壓力令她面臨輟學，幸獲當地慈善機構頒發獎學金才繼續學業。

綜合台灣傳媒報道，劉玉華出生在弱勢家庭，媽媽遠從印尼嫁來台灣，爸爸因年事已高且是殘疾人需要照顧，哥哥天生罹患智能障礙與心臟疾病，全家人靠媽媽打散工及政府的資助維持生計。

劉玉華家住在嘉義偏遠的地區，中學時期每天要花2小時返學，放學後還要協助分擔家務，冬天家中沒有自來水及熱水器，她於是自己煲水洗澡。生活艱苦沒有令劉玉華退卻，她非常珍惜學習的機會，把握時間學習，成績名列前茅。疫情停課期間，她也把握每分每秒讀書，並錄製成語小故事等給偏鄉弱勢學童做教材，非常有愛心，臉上也總挂着微笑，她更被形容為微笑女生。

去年在嘉義女中畢業後，她憑藉優異的成績考上台大醫學系。劉玉華說，她曾經讀過一本書，書中有一句話，「生命有許多可能，只要撐住奇蹟就會發生」，她希望能憑藉自己的能力，把奇蹟和希望帶給有需要的人，上台大醫科後希望能成為有溫度的醫者。

本來以為考上台大醫學系是個好開始，豈料劉母今年年初罹患癌症，龐大的醫療和看護費壓得劉玉華喘不過氣，更難以兼顧學業，令她再次面臨輟學的危機。當地有慈善機構得悉她的困境後伸出援手向劉玉華頒發超額獎學金，讓她繼續學業完成當醫生的夢想。

劉玉華對慈善機構的幫助感激不已，承諾未來會秉持信念及善心，將自己收到的愛及溫暖繼續傳遞世界每個角落，並成為一位有溫度的醫者。