  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一入學】西貢區學前教育及小學教育博覽 50間幼小為家長提供一站式選校資訊

中小學 10:00 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

去年的博覽會取得圓滿成功。

新學年小一自行表格即將派發，西貢區校長會即將於9月初舉辦「西貢區學前教育及小學教育博覽 2023」，預計有50間學前及小學參展，參展學校將安排專人講解，提供一站式教育資訊，協助家長為子女預早規劃升學安排

由西貢校長會主辦、西貢區津貼小學校長會協辦的「西貢區學前教育及小學教育博覽 2023」於9月9日及10日上午11時至下午6時，在將軍澳廣場1樓A區舉行。屆時有區內的30間學前教育和間小學參展，校方會安排專人講解學前教育或小學的選校資訊。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

博覽會免費入場，全區50間幼、小學府雲集其中，場內設有各參展學校用心製作的展板，並設有專人講解，家長可以一站式了解各校的辦學特色，以及西貢區的最新教育資訊，而學校和教師亦會進行交流，有助提升教學質素。

展覽日期：     9月9日(六)至9月10日(日)

開放時間：    上午11時至下午6時

地    點：     將軍澳唐德街1號，將軍澳廣場1樓A區(港鐵將軍澳站A2出口)

參展學校：    30間學前機構+20間小學



需要注意的是，博覽會兩日分別有不同的幼、小學校參展，請留意宣傳海報及展板位置。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

中小學教育 展覽 西貢 小學 將軍澳

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
17:16 2023/09/06
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘
16:32 2023/09/06
【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘