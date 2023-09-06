【小一入學】西貢區學前教育及小學教育博覽 50間幼小為家長提供一站式選校資訊

▲ 去年的博覽會取得圓滿成功。

新學年小一自行表格即將派發，西貢區校長會即將於9月初舉辦「西貢區學前教育及小學教育博覽 2023」，預計有50間學前及小學參展，參展學校將安排專人講解，提供一站式教育資訊，協助家長為子女預早規劃升學安排

由西貢校長會主辦、西貢區津貼小學校長會協辦的「西貢區學前教育及小學教育博覽 2023」於9月9日及10日上午11時至下午6時，在將軍澳廣場1樓A區舉行。屆時有區內的30間學前教育和間小學參展，校方會安排專人講解學前教育或小學的選校資訊。

博覽會免費入場，全區50間幼、小學府雲集其中，場內設有各參展學校用心製作的展板，並設有專人講解，家長可以一站式了解各校的辦學特色，以及西貢區的最新教育資訊，而學校和教師亦會進行交流，有助提升教學質素。

展覽日期： 9月9日(六)至9月10日(日)



開放時間： 上午11時至下午6時



地 點： 將軍澳唐德街1號，將軍澳廣場1樓A區(港鐵將軍澳站A2出口)



參展學校： 30間學前機構+20間小學





需要注意的是，博覽會兩日分別有不同的幼、小學校參展，請留意宣傳海報及展板位置。

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責任編輯︰王明芳