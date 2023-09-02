【颱風蘇拉】李家超指示啟動「全政府動員」計劃　陳國基料三號波前主要道路及巴士路線可大致開通

▲ 陳國基前往緊急事故監察及支援中心。（陳國基FB圖片）

颱風蘇拉正遠離香港，特首李家超表示，政府現正全力處理善後工作，已指示啟動「全政府動員」計劃，調派約百名公務員分別到不同地區的前線及後勤崗位協助善後工作。他又向在颱風期間工作受傷的人員致以慰問。

李家超在社交平台指，颱風吹襲期間，多個政府部門及不同機構單位人員，在惡劣天氣下緊守崗位，維持本港緊急救援服務、應對突發事故等，讓超強颱風對香港所帶來的傷害和影響減至最小，他代表全港市民向各單位人員表達感謝。

陳國基特別指示巡查招牌、棚架

政務司司長陳國基表示，天文台改發三號風球前，大致完成清理主要道路和主要巴士線路的障礙物。

陳國基在社交媒體指，風暴期間，他一直與保安局轄下的緊急事故監察及支援中心保持聯繫，督導和協調應急和善後工作。並已特別指示發展局局長甯漢豪，要求各部門展開風暴後的特別巡查行動，包括巡查市面上的主要街道，並即時跟進任何對公眾構成明顯危險的招牌和棚架等，以加強確保市民安全。他又表示，今次風暴強勁，各區受到不同程度的影響，政府會按優次推展善後工作，希望各界體諒和配合。

▲ 陳國基督導和協調善後工作。（陳國基FB圖片）

屋宇署及各樹木管理部門將展開大規模巡查

颱風期間，發展局啟動了「緊急事故指揮系統」，以應對超強颱風所引致的緊急工程，包括清理路面障礙物及倒塌樹木等。

發展局在社交平台表示，屋宇署在天文台改發三號強風信號後，會隨即展開大規模行動，巡視各區主要街道，以辨識鬆脫招牌、棚架 、窗戶、或受損毀建築物所帶來的安全隱患。如樓宇業主無法即時跟進潛在危險個案，部門會安排政府承建商即時處理。各樹木管理部門亦會在颱風後展開巡查行動，針對高人流車流的地點，檢查並清理有潛在風險的樹木。

▲ 甯漢豪巡查樹木倒塌情況。（發展局FB圖片）

發展局呼籲，土地擁有人及物業管理人員，應盡快為轄下構築物及樹木完成檢查及進行適當的風險緩減工作，免生意外。市民如需外出，應保持高度警覺，如懷疑樹木有問題或發現有危險招牌和棚架等，可即時致電熱線1823或透過手機應用程式 (Tell me@1823) 向政府報告

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責任編輯：趙居逸