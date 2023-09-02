  • 26°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風蘇拉】4時20分改三號波　陳國基料主要道路及巴士路線可大致開通

政治 15:48 2023/09/02

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

陳國基前往緊急事故監察及支援中心。（陳國基FB圖片）

颱風蘇拉正遠離香港，政務司司長陳國基表示，已指示各相關部門投入一切所需人力和物力，加緊做好各方面善後工作，包括在天文台改發三號風球前，大致完成清理主要道路和主要巴士線路的障礙物。

特別指示巡查招牌、棚架

陳國基在社交媒體指，風暴期間，他一直與保安局轄下的緊急事故監察及支援中心保持聯繫，督導和協調應急和善後工作。並已特別指示發展局局長甯漢豪，要求各部門展開風暴後的特別巡查行動，包括巡查市面上的主要街道，並即時跟進任何對公眾構成明顯危險的招牌和棚架等，以加強確保市民安全。

陳國基督導和協調善後工作。（陳國基FB圖片）

陳國基指，今次風暴強勁，各區受到不同程度的影響，政府會按優次推展善後工作，希望各界體諒和配合。他感謝所有在風暴期間工作和候命的人員，並感謝市民做好防風措施，以及新聞界不眠不休即時發放風暴最新信息。

屋宇署及各樹木管理部門將展開大規模巡查

颱風期間，發展局啟動了「緊急事故指揮系統」，以應對超強颱風所引致的緊急工程，包括清理路面障礙物及倒塌樹木等。

發展局在社交平台表示，屋宇署在天文台改發三號強風信號後，會隨即展開大規模行動，巡視各區主要街道，以辨識鬆脫招牌、棚架 、窗戶、或受損毀建築物所帶來的安全隱患。如樓宇業主無法即時跟進潛在危險個案，部門會安排政府承建商即時處理。各樹木管理部門亦會在颱風後展開巡查行動，針對高人流車流的地點，檢查並清理有潛在風險的樹木。

甯漢豪巡查樹木倒塌情況。（發展局FB圖片）

發展局呼籲，土地擁有人及物業管理人員，應盡快為轄下構築物及樹木完成檢查及進行適當的風險緩減工作，免生意外。市民如需外出，應保持高度警覺，如懷疑樹木有問題或發現有危險招牌和棚架等，可即時致電熱線1823或透過手機應用程式 (Tell me@1823) 向政府報告

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【颱風消息】蘇拉遠離本港　天文台改發3號波
今日 16:20
【颱風消息】蘇拉遠離本港　天文台改發3號波
【蘇拉襲港】10號波下追風港女被吹跌　溜冰般跣出馬路面腳磨擦地面
今日 10:57
【蘇拉襲港】10號波下追風港女被吹跌　溜冰般跣出馬路面腳磨擦地面
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
今日 12:17
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救

你可能感興趣

【颱風消息】蘇拉遠離本港　天文台改發3號波
今日 16:20
【颱風消息】蘇拉遠離本港　天文台改發3號波
【蘇拉襲港】10號波下追風港女被吹跌　溜冰般跣出馬路面腳磨擦地面
今日 10:57
【蘇拉襲港】10號波下追風港女被吹跌　溜冰般跣出馬路面腳磨擦地面
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
今日 12:17
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
政治 社交平台 陳國基 甯漢豪 保安 政務司 媒體 發展局 巴士 保安局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
18:13 2023/08/31
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴
11:04 2023/08/31
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般
13:02 2023/09/01
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般