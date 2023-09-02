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【兒童健康】3歲半男童穿膠鞋磨腳起水泡　引發急性蜂窩性組織炎入院

健康 15:59 2023/09/02

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很多家長都會為小朋友選購膠鞋，貪其方便好穿脫，一穿就可以出門，很多爸媽都會給孩子準備最少一對。不過台灣一名網紅媽媽在facebook表示，兒子因為穿膠鞋磨到腳紅腫起水泡，後來甚至引發急性蜂窩性組織炎，令他們再也不敢穿膠鞋了。

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網紅「鰻魚家家酒」在facebook發文，透露去年10月她帶一對仔女去遊樂場玩，仔仔穿上膠鞋，開始時有將後面的膠帶放到前面，但後來兒子自行將帶拉到後腳跟，當晚兒子就被膠鞋磨腳面起水泡，不過沒有發現有傷口，而且兒子沒有叫痛，媽媽就繼續觀察。

到了晚上10時多兒子開始發燒，經醫生診斷為瀰漫性發炎，即急性蜂窩性組織炎，「這一塊裡面都是細菌，需要立刻辦理住院」，醫生指其腳上的水泡是膠鞋束帶摩擦造成的，並解釋幼兒抵抗力較弱，只要稍微有一點小傷口，細菌入侵就可能造成感染。

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該媽媽提醒各位爸媽，小朋友的膠鞋「合腳」或「太緊」就不要再穿了，要穿的話也務必將膠帶收好，否則細皮嫩肉的幼兒碰上無彈性橡膠材質，一不留神就可能造成急性蜂窩性組織炎，另外，穿膠鞋搭電梯也要注意。

發文令很多媽媽都留言指「我家兒子也是這雙蛛蛛人鞋，他也超愛常常穿出門！」、「真的沒想到會這麼嚴重，妳辛苦了」、「好嚴重喔！快快康復，平安長大喔」、「穿膠鞋搭手扶梯也很可怕
手扶梯會出腳掌」

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責任編輯︰王明芳

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