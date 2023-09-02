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【香港小姐】港姐冠軍颱風天開學　宋宛穎重返校園讀港大碩士

娛樂 17:57 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

21年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）重返校園。

昨天（9月1日）是十號風球颱風天，同時也是開學日。

2021年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）再做學生，並於香港大學醫學院修讀碩士課程，絕對是圈中的學霸女神。

【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐

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宋宛穎重返校園

宋宛穎於IG貼出學生證，又分享法醫造型照，獲得不少網民讚好。

她說：

9月的第一天

我來更新一下近期日常👩🏻‍⚕️

幾乎都是忙於當一名「法醫」

為《香港重案》進行拍攝

醫生真是相當高壓的工作

他們對自己嚴格要求外

亦要接受一切不確定的結果

在這種複雜的情緒中

保持平靜安穩的心態🤍

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她續說：

另外 有一個消息想和大家分享

今天是9月1日📖

是颱風天 更重要也是我的開學日‼️

期待了很久的這天終於來了

今天起我就是港大醫學院的碩士生☺️

希望有一天我也可以參與一些醫學科研

準備開學的同學們：我們一起加油🍀

颱風天大家要注意安全喔～

我先去上網課了🤓️

#backtoschool #mastersstudent

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選美世家

在澳門第二大選美家族成長的中葡混血兒宋宛穎盡得家族優良遺傳，兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷，兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

從小便學跳舞的宋宛穎精通多種舞蹈，包括芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，絕對是多才多藝。

同時，畢業於加拿大多倫多大學的她主修生物化學及人類生物學，並為一名高材生。

2021年，剛剛畢業後的她為完成媽媽心願而參加《香港小姐競選》，且獲得多名師姐點名稱讚，成為大熱人選。宋宛穎最終奪得冠軍，其後為TVB擔任司儀及主持，亦加入《愛‧回家之開心速遞》劇組飾演Tiffany，與朱Ling（吳偉豪飾）演一對情侶。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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