【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安

▲ 人同動物都要平平安安。

超強颱風「蘇拉」吹襲香港期間，市民可以在室內暫避，不過很多「浪浪」，或是無家可歸的動物都在外面飽受強風大雨吹襲！幸好人間有情，西貢有5隻黃牛在颱風天下獲西貢酒樓負責人開放，讓牠們進入棚內避雨，暖心老闆充滿愛。

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5隻黃牛常年生活在西貢，當地人稱他們為「五福」，性格非常溫順。據fb專頁西貢牛表示，昨天(1日)晚上8時多，天文台發出10號風球，五福就重回洪記避風避雨，更遇上電視台拍攝天氣情況，「希望五福同所有動物都撐過蘇拉，全部平平安安，整整齊齊。」暖心酒樓店主黃先生接受傳媒訪問時表示，但願在颱風下，動物平安，有更多人願意為他們伸出援手。

河上鄉黃牛群被困洪水中

另外，河上鄉昨晚有多隻黃牛被困於洪水中，初時更有消息指有兩隻牛BB被沖走。《香港動物報》今日引述消防處回覆指全部牛隻數目齊全及安全，亦沒有牛隻被沖走。

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責任編輯︰王明芳