  • 27°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安

健康 18:03 2023/09/02

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

人同動物都要平平安安。

超強颱風「蘇拉」吹襲香港期間，市民可以在室內暫避，不過很多「浪浪」，或是無家可歸的動物都在外面飽受強風大雨吹襲！幸好人間有情，西貢有5隻黃牛在颱風天下獲西貢酒樓負責人開放，讓牠們進入棚內避雨，暖心老闆充滿愛。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法

5隻黃牛常年生活在西貢，當地人稱他們為「五福」，性格非常溫順。據fb專頁西貢牛表示，昨天(1日)晚上8時多，天文台發出10號風球，五福就重回洪記避風避雨，更遇上電視台拍攝天氣情況，「希望五福同所有動物都撐過蘇拉，全部平平安安，整整齊齊。」暖心酒樓店主黃先生接受傳媒訪問時表示，但願在颱風下，動物平安，有更多人願意為他們伸出援手。

河上鄉黃牛群被困洪水中

另外，河上鄉昨晚有多隻黃牛被困於洪水中，初時更有消息指有兩隻牛BB被沖走。《香港動物報》今日引述消防處回覆指全部牛隻數目齊全及安全，亦沒有牛隻被沖走。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
今日 12:17
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
【颱風蘇拉】李家超指示啟動「全政府動員」計劃　陳國基料三號波前主要道路及巴士路線可大致開通
今日 15:48
【颱風蘇拉】李家超指示啟動「全政府動員」計劃　陳國基料三號波前主要道路及巴士路線可大致開通
【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安
今日 18:03
【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安

你可能感興趣

【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
今日 12:17
【蘇拉襲港】62歲患柏金遜男子颱風下失蹤　警方聯同飛行服務隊赤柱叢林拯救
【颱風蘇拉】李家超指示啟動「全政府動員」計劃　陳國基料三號波前主要道路及巴士路線可大致開通
今日 15:48
【颱風蘇拉】李家超指示啟動「全政府動員」計劃　陳國基料三號波前主要道路及巴士路線可大致開通
【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安
今日 18:03
【蘇拉襲港】西貢有酒樓開放讓5隻黃牛避雨　暖心老闆：願動物在颱風下平安
颱風 上水 西貢

最高瀏覽

【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
18:13 2023/08/31
【颱風消息】家居防風措施5招你要知　點解打風唔可以開冷氣？
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般
13:02 2023/09/01
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴
11:04 2023/08/31
【颱風消息】台灣氣象專家慶幸閃過蘇拉颱風　形容：科學上是完美風暴