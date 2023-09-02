【家庭倫理】夫婦晚年4名子女不理不問告上法庭 女兒不服：爸媽將好處全給兒子

▲ 電影《媽媽》劇照。

子女都是親生的，父母理應一視同仁公平對待。内地一對夫婦有4個子女，但晚年卻無人願意照顧，夫婦於是將4名子女告上法庭，要求4名子女支付贍養費用。兩個女兒卻指父母偏愛2名兒子，且父母生病住院時都是由她們照顧，拒絕支付贍養費用。

綜合内地傳媒報道，現年76歲張姓老翁和妻子結婚60年，育有2名兒子及2名女兒，4名子女已經結婚，各自成家立室。可悲的是，張姓老翁及妻子步入晚年後疾病纏身，喪失勞動力導致失去經濟收入，豈料4名子女卻不聞不問，令他們的晚年生活陷入困境，於是將4名子女告上法庭。

我們生病了，2個兒子在照料一段時間後失去了耐心，給2個外嫁的女兒打電話均不接，我們是希望她們回來看看。

案件最近在内地法庭開審，張姓老翁在庭上指出，他早年在當地買了一間房屋並給予大女兒居住，但自從雙方因贍養費問題發生糾紛後，女兒擅自以2萬人民幣將房屋賣出。張姓老翁表示，被售出的房子原本是給兒子和兒媳居住的，大女兒沒有賣房子的權利，大女兒的行為更令夫妻二人感到心寒。

大女兒則在庭上反駁，指出父母的陳述並非事實，並透露房子是她自己打工賺錢買的，强調自己擁有產權。大女兒更提到過去父母每次生病住院，她不但有份支付醫療費用，也會跟妹妹一起照顧父母，平常有時間也會回家探望父母。

她更强調，雖然她和妹妹都盡心照顧父母，但父母總是偏心兩名兒子，對姐妹二人只有責罵，還挑起兄妹間的矛盾導致糾紛，認為父母的訴求對她們不公平，「有錢就給小兒子，有好處就給大兒子」。

小女兒認同姐姐的說法，指責父母總是把家中的錢和房子等好處都給兩名兒子，認為父母的晚年應該由兒子負責照顧，「他們有兩個兒子，應該靠兩個兒子」。

法院審理認為，子女應依法承擔其扶養義務，不得以放棄繼承權或其他理由拒絕，因此支持張姓老夫婦的訴求，要求4名子女每月支付生活費用，醫療費、護理費及去世後的喪葬費則各承擔25%。

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責任編輯︰王明芳