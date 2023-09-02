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謠傳曾志偉入股緬北詐騙集團「被帶走調查」 發個人聲明澄清：完全沒有事實依據

娛樂 17:30 2023/09/02

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TVB代曾志偉發聲明。

無綫電視總經理曾志偉上月於台灣完成動脈瘤手術，並在當地休養期間。可是近日在微博卻有所謂稱，曾志偉入股緬北詐騙集團，更被香港執法機構調查。

此所謂報道明顯「流料」，因為志偉現時身在台灣，而香港執法機構亦已證實所謂被捕消息不實。

【TVB高層】曾志偉台灣休養近況曝光　項明生野生捕獲獎門人：手術Super!

（陳慧安 攝）

TVB代曾志偉發聲明

曾志偉透過TVB企業傳訊部代發聲明，否認涉及外間傳言指控佢涉及投資集團一事，聲明如下：

近日，在公眾網絡平台上廣泛傳播針對本人的謠言和虛假指控。這些指控涉及我涉嫌參與投資詐騙集團，甚至造謠我已被執法機構拘留。這些毫無根據的指 控對我的個人和專業聲譽造成了嚴重的損害。

我在此嚴正聲明：我從未與這些謠言中提及的涉嫌詐騙集團進行過任何投資交易，也從未參與過任何類似活動。此外，關於我被執法機構拘留一事也完全沒有事實依據。

我保留尋求法律賠償的所有權利，以彌補因誹謗及損害我個人聲譽所造成的損失。我呼籲所有接觸到這些謠言的人士，在轉發訊息前應適當的審慎和判斷事實的真偽，以防止這些毫無根據且存在損害性的指控進一步傳播。

曾志偉 2023年9月2日

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撰文 : TOPick柴犬出動

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