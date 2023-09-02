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【食物中毒】日本多宗食物中毒逾百人中招 拆解感染沙門氏菌症狀

健康 18:12 2023/09/02

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日本發生多宗食物中毒事件。

日本近日發生了多宗集體食物中毒事件，導致超過100人出現身體不適，至少一人死亡。

綜合日本NHK、《朝日新聞》及《北國新聞》報道，和歌山縣政府環境生活部表示，8月19及20日，51人進食白濱町堅田地區一間餐飲店的便當後，有32人出現食物中毒症狀。其中一名80多歲男性，在吃完便當兩天後出現發燒及腹瀉等症狀住院，之後在8月26日不治，當地保健所介入調查時，從死者身上檢出沙門氏菌，判定死因為食物中毒。

此外，在8月11日至12日期間，日本石川縣津幡町的一家餐廳也發生了集體食物中毒事件，有93人出現了腹痛、腹瀉、發熱等症狀。石川縣中央保健所的調查結果顯示，涉事餐廳製作流水面時使用的泉水中檢測到了沙門氏菌，估計是該店鋪在遭遇大雨後直接開門營業，導致水質出現問題。

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感染沙門氏菌可致嚴重併發症

根據本港衞生防護中心所指，沙門氏菌引致食物中毒的普遍來源，為未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

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責任編輯︰羅嘉欣

 

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