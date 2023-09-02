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【蘇拉襲港】中電：700個用戶供電受影響　料黃昏前搶修完畢

社會 17:55 2023/09/02

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中電指700個用戶供電受影響，料黃昏前搶修完畢。(中電提供)

超強颱風「蘇拉」吹襲香港期間，中華電力有限公司（中華電力）部分架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部分地區曾出現電壓驟降或供電中斷，截至今天（2日）下午3時，尚有約700個位於不同地區的用戶供電受影響，預計今日黃昏前陸續為受影響的用戶恢復供電。

超強颱風「蘇拉」吹襲香港期間，中華電力的架空電纜和供電設備被塌樹損 毀，影響部分客戶供電。(中電提供)

中電指，打風前夕採取了多項措施應對颱風的吹襲，盡力維持可靠供電，包括在颱風來臨前加強巡查供電設備、為受水浸威脅的變電站加裝防水閘及修剪有機會干擾架空電纜的樹木等。然而，在天文台發出10號颶風信號期間，部分架空電纜及供電設備受到強風及塌樹損毀，引致部分地區曾出現電壓驟降或供電中斷，影響部分客戶。

截至今天下午3時，尚有約700個位於不同地區的客戶供電受影響，中華電力指已加派人手進行復電工作。如天氣及安全情況許可下，預計今日黃昏前陸續為受影響的客戶恢復供電。由於個別受影響客戶位於偏遠地區，加上部分地方出現樹木倒塌或道路阻塞，影響復電工作的進度，可能需要較長時間復電。

中華電力強調，24小時緊急服務熱線中心亦在「蘇拉」襲港期間加強服務，除了預早調動額外人手當值外，更安排部分前線人員遙距處理客戶查詢，以回應客戶的需要。同時，中華電力與機電工程署、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，確保在出現電力事故時，可盡早作出協調及應對。由於「蘇拉」的影響範圍廣闊，中華電力亦在「蘇拉」吹襲期間，與廣東省相關供電單位保持緊密聯絡，在有需要時互相提供協助。

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責任編輯：陳麗娜

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